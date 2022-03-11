В Китае заявили о хакерской атаке на Россию из США

В Китае заявили о «покушении на систему безопасности» России из США. Об этом передает агентство Синьхуа со ссылкой на свои источники.
«Находящиеся за границей организации посредством атаки брали под контроль компьютеры на территории нашей страны, а затем осуществляли кибератаки на Россию, Украину и Белоруссию», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ряд сайтов крупных российских ведомств подверглись хакерской атаке. Среди них оказались сайты МВД, ФССП, ФСИН Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата. Кроме того, из-за хакерских атак, которые направлены на провайдеров, в России может замедлиться работа Системы быстрых платежей. Такую информацию сообщал Центробанк России.
Также крупные российские издания подверглись взлому со стороны хакеров Anonymous. Позже в ответ на данные действия российские хакеры из Killnet взломали сайт этой группировки.
В Китае заявили о «покушении на систему безопасности» России из США. Об этом передает агентство Синьхуа со ссылкой на свои источники. «Находящиеся за границей организации посредством атаки брали под контроль компьютеры на территории нашей страны, а затем осуществляли кибератаки на Россию, Украину и Белоруссию», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что ряд сайтов крупных российских ведомств подверглись хакерской атаке. Среди них оказались сайты МВД, ФССП, ФСИН Минкультуры, ФАС, Минэнерго и Росстата. Кроме того, из-за хакерских атак, которые направлены на провайдеров, в России может замедлиться работа Системы быстрых платежей. Такую информацию сообщал Центробанк России. Также крупные российские издания подверглись взлому со стороны хакеров Anonymous. Позже в ответ на данные действия российские хакеры из Killnet взломали сайт этой группировки.