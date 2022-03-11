Евросоюз готов принять новые санкции против России 11 марта 2022 в 19:46 Размер текста - 17 + Новые санкции еще сильнее изолируют Россию, считает Урсула фон дер Ляйен Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз готов ввести четвертый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главной Евросовета Шарлем Мишелем. «Мы представим четвертый пакет санкций, который еще больше изолирует Россию от глобальной экономической системы», — цитирует Урсулу фон дер Ляйен ТАСС. Выступление главы ЕК прошло на неформальном саммите ЕС в Версале. ЕС и США вводят масштабные санкции против России из-за спецоперации на Украине. Россия начала ее 24 февраля, заявив целью демилитаризацию и денацификацию страны. Из России ушли десятки крупнейших мировых корпораций и брендов, страны Запада закрыли для РФ воздушное пространство, а курсы доллара и евро побили рекорды всех времен. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Евросоюз готов ввести четвертый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главной Евросовета Шарлем Мишелем. «Мы представим четвертый пакет санкций, который еще больше изолирует Россию от глобальной экономической системы», — цитирует Урсулу фон дер Ляйен ТАСС. Выступление главы ЕК прошло на неформальном саммите ЕС в Версале. ЕС и США вводят масштабные санкции против России из-за спецоперации на Украине. Россия начала ее 24 февраля, заявив целью демилитаризацию и денацификацию страны. Из России ушли десятки крупнейших мировых корпораций и брендов, страны Запада закрыли для РФ воздушное пространство, а курсы доллара и евро побили рекорды всех времен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям