Евросоюз готов принять новые санкции против России

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Новые санкции еще сильнее изолируют Россию, считает Урсула фон дер Ляйен Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз готов ввести четвертый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главной Евросовета Шарлем Мишелем.

«Мы представим четвертый пакет санкций, который еще больше изолирует Россию от глобальной экономической системы», — цитирует Урсулу фон дер Ляйен ТАСС. Выступление главы ЕК прошло на неформальном саммите ЕС в Версале.

ЕС и США вводят масштабные санкции против России из-за спецоперации на Украине. Россия начала ее 24 февраля, заявив целью демилитаризацию и денацификацию страны. Из России ушли десятки крупнейших мировых корпораций и брендов, страны Запада закрыли для РФ воздушное пространство, а курсы доллара и евро побили рекорды всех времен.

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Евросоюз готов ввести четвертый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главной Евросовета Шарлем Мишелем. «Мы представим четвертый пакет санкций, который еще больше изолирует Россию от глобальной экономической системы», — цитирует Урсулу фон дер Ляйен ТАСС. Выступление главы ЕК прошло на неформальном саммите ЕС в Версале. ЕС и США вводят масштабные санкции против России из-за спецоперации на Украине. Россия начала ее 24 февраля, заявив целью демилитаризацию и денацификацию страны. Из России ушли десятки крупнейших мировых корпораций и брендов, страны Запада закрыли для РФ воздушное пространство, а курсы доллара и евро побили рекорды всех времен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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