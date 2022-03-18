В Кремле объяснили сбой трансляции во время речи Путина 18 марта 2022 в 19:04 Размер текста - 17 + Во время речи Владимира Путина произошел сбой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России Выступление президента РФ Владимира Путина на концерте-митинге в честь годовщины воссоединения Крыма и РФ «Крымская весна» резко оборвалось из-за технического сбоя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это было вызвано техническим сбоем на сервере», — отметил он. Его слова приводит РИА «Новости». Выступление Путина резко оборвалось песней Олега Газманова. Однако журналист URA.RU с места событий сообщил, что российский лидер закончил речь и под овации стадиона ушел со сцены. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Выступление президента РФ Владимира Путина на концерте-митинге в честь годовщины воссоединения Крыма и РФ «Крымская весна» резко оборвалось из-за технического сбоя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это было вызвано техническим сбоем на сервере», — отметил он. Его слова приводит РИА «Новости». Выступление Путина резко оборвалось песней Олега Газманова. Однако журналист URA.RU с места событий сообщил, что российский лидер закончил речь и под овации стадиона ушел со сцены. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям