В Кремле объяснили сбой трансляции во время речи Путина

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Лужники, Путин. Москва, путин владимир
Во время речи Владимира Путина произошел сбой Фото:
новость из сюжета
Крым вернулся в состав России

Выступление президента РФ Владимира Путина на концерте-митинге в честь годовщины воссоединения Крыма и РФ «Крымская весна» резко оборвалось из-за технического сбоя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это было вызвано техническим сбоем на сервере», — отметил он. Его слова приводит РИА «Новости».

Выступление Путина резко оборвалось песней Олега Газманова. Однако журналист URA.RU с места событий сообщил, что российский лидер закончил речь и под овации стадиона ушел со сцены.

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Выступление президента РФ Владимира Путина на концерте-митинге в честь годовщины воссоединения Крыма и РФ «Крымская весна» резко оборвалось из-за технического сбоя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это было вызвано техническим сбоем на сервере», — отметил он. Его слова приводит РИА «Новости». Выступление Путина резко оборвалось песней Олега Газманова. Однако журналист URA.RU с места событий сообщил, что российский лидер закончил речь и под овации стадиона ушел со сцены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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