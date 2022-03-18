В Кремле объяснили сбой трансляции во время речи Путина

Выступление президента РФ Владимира Путина на концерте-митинге в честь годовщины воссоединения Крыма и РФ «Крымская весна» резко оборвалось из-за технического сбоя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это было вызвано техническим сбоем на сервере», — отметил он. Его слова приводит РИА «Новости».
Выступление Путина резко оборвалось песней Олега Газманова. Однако журналист URA.RU с места событий сообщил, что российский лидер закончил речь и под овации стадиона ушел со сцены.
Выступление президента РФ Владимира Путина на концерте-митинге в честь годовщины воссоединения Крыма и РФ «Крымская весна» резко оборвалось из-за технического сбоя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это было вызвано техническим сбоем на сервере», — отметил он. Его слова приводит РИА «Новости». Выступление Путина резко оборвалось песней Олега Газманова. Однако журналист URA.RU с места событий сообщил, что российский лидер закончил речь и под овации стадиона ушел со сцены.