Шахматиста Карякина дисквалифицировали за поддержку спецоперации

21 марта 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

Сергей Карякин не сможет играть в турнирах FIDE полгода Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение дисквалифицировать российского гроссмейстера Сергея Карякина из-за его публичной поддержки спецоперации на Украине. По этой же причине был дисквалифицирован еще один российский гроссмейстер Сергей Шипов. «Комиссия FIDE по этике и дисциплине (EDC) вынесла вердикт по делу, касающемуся публичных заявлений гроссмейстеров Сергея Карякина и Сергея Шипова. Им запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой FIDE в течение шести месяцев», — говорится в заявлении FIDE. Карякин заявил, что решение о его дисквалификации является «позорным», пишет RT. « FIDE превратилась в политическую инквизицию», — заявил шахматист. По словам Сергея Шипова, их фактически заставляют «отказываться от гражданства и вешать себе флажок FIDE». Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ее «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной, и у России есть свое мнение». Президент России Владимир Путин отметил, что спецоперация призвана помочь гражданам Донбасса спастись от геноцида. После начала спецоперации российских спортсменов начали массово отстранять от международных соревнований. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение дисквалифицировать российского гроссмейстера Сергея Карякина из-за его публичной поддержки спецоперации на Украине. По этой же причине был дисквалифицирован еще один российский гроссмейстер Сергей Шипов. «Комиссия FIDE по этике и дисциплине (EDC) вынесла вердикт по делу, касающемуся публичных заявлений гроссмейстеров Сергея Карякина и Сергея Шипова. Им запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой FIDE в течение шести месяцев», — говорится в заявлении FIDE. Карякин заявил, что решение о его дисквалификации является «позорным», пишет RT. « FIDE превратилась в политическую инквизицию», — заявил шахматист. По словам Сергея Шипова, их фактически заставляют «отказываться от гражданства и вешать себе флажок FIDE». Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ее «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной, и у России есть свое мнение». Президент России Владимир Путин отметил, что спецоперация призвана помочь гражданам Донбасса спастись от геноцида. После начала спецоперации российских спортсменов начали массово отстранять от международных соревнований.