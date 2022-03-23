В КНР раскритиковали «мафиозный» подход США к ситуации на Украине

24 марта 2022 в 04:24 Размер текста - 17 +

США прибегли к «мафиозному» подходу, считают в Китае Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США прибегли к «мафиозному» подходу в попытке заставить нейтральные страны осудить Россию из-за спецоперации на Украине. Об этом пишет китайская газета Global Times. «Вашингтон оказывает сильное давление на нейтральные страны, которые „не присоединились к их клубу“ и, с одной стороны, критикует Индию за „слабость“, а с другой — преувеличивает китайскую „угрозу“ миру. Разве это не типичный мафиозный подход?», — говорится в статье. В то же время, по мнению автора, все больше европейских стран начинают осознавать, что их позиция и цели отличаются от намерений Соединенных Штатов. После эскалации конфликта в ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию на Украине. США резко осудили решение российских властей и ввели масштабные санкции. Вашингтон также пытается повлиять на Россию с помощью Пекина. Так, в Белом доме пригрозили Китаю санкциями за поддержку России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США прибегли к «мафиозному» подходу в попытке заставить нейтральные страны осудить Россию из-за спецоперации на Украине. Об этом пишет китайская газета Global Times. «Вашингтон оказывает сильное давление на нейтральные страны, которые „не присоединились к их клубу“ и, с одной стороны, критикует Индию за „слабость“, а с другой — преувеличивает китайскую „угрозу“ миру. Разве это не типичный мафиозный подход?», — говорится в статье. В то же время, по мнению автора, все больше европейских стран начинают осознавать, что их позиция и цели отличаются от намерений Соединенных Штатов. После эскалации конфликта в ДНР и ЛНР президент РФ Владимир Путин начал спецоперацию на Украине. США резко осудили решение российских властей и ввели масштабные санкции. Вашингтон также пытается повлиять на Россию с помощью Пекина. Так, в Белом доме пригрозили Китаю санкциями за поддержку России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.