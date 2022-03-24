24 марта 2022

На Украине погиб контрактник из Пермского края

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Администрация губернатора выражает соболезнования родным и близким Николая Кучева Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине 13 марта погиб уроженец Пермского края Николай Кучев 1995 года рождения. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики краевой администрации.

«В ходе специальной военной операции 13 марта погиб Николай Кучев 1995 года рождения, служивший по контракту. Он был уроженцем с. Кочево Пермского края. В администрации губернатора выражают соболезнования родным и близким погибшего при исполнении воинского долга», — отметили в пресс-службе губернатора.

Спецоперация на Украине, направленная против геноцида русских на Донбассе, началась 24 марта. Она является вынужденной. Президент России Владимир Путин отмечал, что нашей стране не оставили другого выбора. По словам Путина, спецоперация будет остановлена, когда Украина признает присоединение Крыма к России и откажется от вступления в НАТО. Российская армия заняла Мариуполь, Херсон, Мелитополь, Бердянск. Российские военные на днях уничтожили базу украинских наемников, а украинские войска взяли в заложники жителей села на Донбассе.

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В ходе спецоперации на Украине 13 марта погиб уроженец Пермского края Николай Кучев 1995 года рождения. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики краевой администрации. «В ходе специальной военной операции 13 марта погиб Николай Кучев 1995 года рождения, служивший по контракту. Он был уроженцем с. Кочево Пермского края. В администрации губернатора выражают соболезнования родным и близким погибшего при исполнении воинского долга», — отметили в пресс-службе губернатора. Спецоперация на Украине, направленная против геноцида русских на Донбассе, началась 24 марта. Она является вынужденной. Президент России Владимир Путин отмечал, что нашей стране не оставили другого выбора. По словам Путина, спецоперация будет остановлена, когда Украина признает присоединение Крыма к России и откажется от вступления в НАТО. Российская армия заняла Мариуполь, Херсон, Мелитополь, Бердянск. Российские военные на днях уничтожили базу украинских наемников, а украинские войска взяли в заложники жителей села на Донбассе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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