Вован и Лексус ответили на блокировку своего канала в YouTube

29 марта 2022 в 12:56 Размер текста - 17 +

YouTube беспричинно заблокировал канал пранкеров Лексуса и Вована Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) ответили видеохостингу YouTube на беспричинную блокировку своего канала. Они отметили незаконность действий платформы и опубликовали ссылку на файлообменник со всеми последними пранками британских министров. «26 марта YouTube удалил наш канал, существовавший с 2013 года. При этом YouTube подтвердил, что мы не нарушали их правила. Канал был удален только лишь по требованию силовых ведомств UK, назвавших наши пранки угрозой национальной безопасности. Этот политический шаг подтверждает, что корпорация использует свою популярность в дискриминационных целях, а министерства просто боятся, что пользователи по всему миру, в первую очередь британские, поймут, что на самом деле думают их министры», — написали пранкеры в своем telegram-канале. Кузнецов и Столяров объявили о запуске флешмоба, суть которого заключается в борьбе с запретам и дискриминации в отношении свободы слов. «Мы запускаем флешмоб и для этого ниже закрепим ссылку на файлообменник со всеми последними пранками британских министров, вызвавшими такой ажиотаж», — написали они. YouTube 26 марта заблокировал канал пранкеров за нарушение правил сообщества. Произошло это после публикации на платформе диалога с министром обороны Великобритании. Вован и Лесус разыграли Бена Уоллеса, позвонив ему от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля. В интервью шла речь о поддержке Украины при ее вступлении в НАТО и в разработке ядерного оружия. После чего власти Великобритании обратились к администрации YouTube с просьбой блокировать фрагменты разговора. При этом требования Роскомнадзора об удалении фейков о министре обороны России Сергее Шойгу остаются без внимания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) ответили видеохостингу YouTube на беспричинную блокировку своего канала. Они отметили незаконность действий платформы и опубликовали ссылку на файлообменник со всеми последними пранками британских министров. «26 марта YouTube удалил наш канал, существовавший с 2013 года. При этом YouTube подтвердил, что мы не нарушали их правила. Канал был удален только лишь по требованию силовых ведомств UK, назвавших наши пранки угрозой национальной безопасности. Этот политический шаг подтверждает, что корпорация использует свою популярность в дискриминационных целях, а министерства просто боятся, что пользователи по всему миру, в первую очередь британские, поймут, что на самом деле думают их министры», — написали пранкеры в своем telegram-канале. Кузнецов и Столяров объявили о запуске флешмоба, суть которого заключается в борьбе с запретам и дискриминации в отношении свободы слов. «Мы запускаем флешмоб и для этого ниже закрепим ссылку на файлообменник со всеми последними пранками британских министров, вызвавшими такой ажиотаж», — написали они. YouTube 26 марта заблокировал канал пранкеров за нарушение правил сообщества. Произошло это после публикации на платформе диалога с министром обороны Великобритании. Вован и Лесус разыграли Бена Уоллеса, позвонив ему от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля. В интервью шла речь о поддержке Украины при ее вступлении в НАТО и в разработке ядерного оружия. После чего власти Великобритании обратились к администрации YouTube с просьбой блокировать фрагменты разговора. При этом требования Роскомнадзора об удалении фейков о министре обороны России Сергее Шойгу остаются без внимания.