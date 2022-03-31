Сына президента США Джо Байдена финансировал военно-биологическую программу Пентагона на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Биолаборатории на Украине

Сын американского лидера Джо Байдена Хантер финансировал создание биовирусов, оплачивая на Украине биолаборатории через свою фирму Black & Veatch. К такому выводу журналисты «Комсомольской правды» пришли, проанализировав данные на сайте Госдепартамента США и поступившие к ним в распоряжение документы.

«На сайте госдепа США в подразделе с новостями посольства на Украине за 2012 год красовались отчеты о строительстве и оснащении биолаборатории в лесистом харьковском районе Померки. Цена объекта — 1,638 $ млн; финансирование — из бюджета Пентагона; основной подрядчик — уже известная нам фирма Black & Veatch», — пишет издание.

Отмечается, что ранее на Украине большой пост занял сын президента Джо Байдена Хантер — он вошел в совет директоров украинского энергетического холдинга Burisma. Деньги он выводил через компанию Metabiota. Именно она и подразделение Пентагона занимались созданием биолаборатории, оплачиваемой Хантером Байденом.

В распоряжении «Комсомольской Правды» оказались некоторые документы о работе этих биолабораторий. По данным газеты, сейчас биолаборатории направили все силы для того, чтобы уничтожить компромат. Они опасаются, что в ходе спецоперации, проводимой Россией на Украине многие факты могут стать публичными.

Россия 24 февраля начала на Украине спецоперацию. В Минобороны РФ сообщали, что на Украине разрабатывали компоненты биологического оружия. Лаборатории, финансируемые США, разрабатывали патогены чумы, холеры и сибирской язвы, отмечали в ведомстве. Это выяснилось во время спецоперации. Позже британской газетой Daily Mail были обнаружены электронные письма Байдена-младшего. Издание пришло к выводу, что сын президента США Джо Байдена Хантер может быть причастен к обеспечению финансирования на Украине подрядчика Пентагона, который занимался исследованиями смертоносных патогенов.

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