В Великобритании рекордно выросли цены на бензин

06 апреля 2022 в 22:33 Размер текста - 17 +

Цена за литр бензина в Великобритании достигла 163,28 пенсов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В марте цены на бензин в Великобритании побили исторический рекорд. Об этом сообщается на официальном сайте британской ассоциации автомобилистов. «Согласно новым данным, цены на бензин в марте выросли больше, чем в любом предыдущем месяце за всю историю, несмотря на то, что министр финансов объявил о снижении пошлины на топливо на 5 пенсов. Средняя стоимость литра неэтилированного бензина выросла на 11,62 пенсов и к концу месяца составила 163,28 пенсов за литр. Средняя цена дизельного топлива взлетела на 22,06 пенсов за литр, достигнув пика в 179,9 пенсов», — говорится в сообщении ассоциации автомобилистов. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, направленным на защиту жителей Донбасса от геноцида. После этого США, Великобритания и страны Евросоюза ввели масштабные экономические санкции против России, что привело к резкому росту цен на энергоресурсы в этих странах. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В марте цены на бензин в Великобритании побили исторический рекорд. Об этом сообщается на официальном сайте британской ассоциации автомобилистов. «Согласно новым данным, цены на бензин в марте выросли больше, чем в любом предыдущем месяце за всю историю, несмотря на то, что министр финансов объявил о снижении пошлины на топливо на 5 пенсов. Средняя стоимость литра неэтилированного бензина выросла на 11,62 пенсов и к концу месяца составила 163,28 пенсов за литр. Средняя цена дизельного топлива взлетела на 22,06 пенсов за литр, достигнув пика в 179,9 пенсов», — говорится в сообщении ассоциации автомобилистов. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, направленным на защиту жителей Донбасса от геноцида. После этого США, Великобритания и страны Евросоюза ввели масштабные экономические санкции против России, что привело к резкому росту цен на энергоресурсы в этих странах.