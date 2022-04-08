Минобороны признало героями военных, победивших в неравном бою

Минобороны РФ рассказало о подвигах российских солдат во время спецоперации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Минобороны России рассказали о подвигах военнослужащих во время спецоперации на Украине. Подразделение мотострелкового взвода под руководством командира Егора Алексеева уничтожило девять единиц вражеской бронетехники и 30 украинских националистов. Силы противника при этом значительно превосходили численность российской армии.

«Командир мотострелкового взвода лейтенант Егор Алексеев вел бои с превосходящими силами украинских боевиков. Алексеев грамотно выстроил оборону, благодаря чему его взвод успешно отражал атаки врага. В ходе успешной операции подразделение Алексеева уничтожило девять единиц вражеской бронетехники и 30 украинских националистов. Благодаря смелости и стойкости взвода Алексеева оборона не была прорвана, а вражеская группировка была разгромлена в ходе контрнаступления», — пишут «Известия».

В Минобороны также отмечают заслуги начальника аппаратной роты связи прапорщика Рамиля Даньярова. Он вел неравный бой с украинскими боевиками. Танк, двигавшийся позади машины Даньярова, был подбит, после чего загорелся. Прапорщик Даньяров под обстрелом противника эвакуировал раненых танкистов в свою машину, которая, покидая место обстрела, попала под осколки разорвавшегося рядом снаряда. Водитель транспортного средства был ранен. Прапорщик Даньяров оказал ему первую помощь, после чего сам вывез раненых в укрытие. Подразделение Даньярова все это время бесперебойно обеспечивалось связью, благодаря чему оно смогло отразить атаку врага. Своим мужеством, профессионализмом, быстрыми и уверенными действиями прапорщик спас жизни сослуживцев.

Сейчас Россия ведет на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что операция проводится вынужденно и призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По словам главы государства, Украина не оставила России шанса на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы.

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