Глава ЦВО наградил российских военных на Украине. Видео

14 апреля 2022 в 11:41 Размер текста - 17 +

Александр Лапин поблагодарил солдат РФ за успехи в спецоперации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Центрального военного округа Александр Лапин наградил медалями российских солдат, которые участвуют в спецоперации на Украине. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ. «Хочу сказать вам огромные слова благодарности за ваш боевой труд, за то, что вы сделали для России», — сказал Лапин на видео, опубликованном в telegram-канале SHOT. Глава ЦВО наградил солдат шестой роты и пожал им руки, отметив, что весь народ России ждет от своей армии победы. «Наше дело правое! Мы победим!» — прокричал Лапин перед построившимися бойцами. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов армией Украины жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин собрал совещание Совбеза РФ, на котором республики были признаны. Российские власти отмечали, что проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины является вынужденной мерой. В противном случае ВСУ представляли опасность для русскоязычного населения ДНР, ЛНР. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что российские войска действуют так, чтобы нанести минимальный ущерб мирным жителям. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Глава Центрального военного округа Александр Лапин наградил медалями российских солдат, которые участвуют в спецоперации на Украине. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ. «Хочу сказать вам огромные слова благодарности за ваш боевой труд, за то, что вы сделали для России», — сказал Лапин на видео, опубликованном в telegram-канале SHOT. Глава ЦВО наградил солдат шестой роты и пожал им руки, отметив, что весь народ России ждет от своей армии победы. «Наше дело правое! Мы победим!» — прокричал Лапин перед построившимися бойцами. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов армией Украины жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин собрал совещание Совбеза РФ, на котором республики были признаны. Российские власти отмечали, что проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины является вынужденной мерой. В противном случае ВСУ представляли опасность для русскоязычного населения ДНР, ЛНР. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что российские войска действуют так, чтобы нанести минимальный ущерб мирным жителям.