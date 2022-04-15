15 апреля 2022

Митрополит Екатеринбурга признался, что хотел стать космонавтом

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча с космонавтами в Храме на крови. Екатеринбург, митрополит кирилл
Митрополит так же, как и гости мероприятия, мечтал стать космонавтом и даже учился в авиационном институте в Москве Фото:

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений рассказал, что в детстве мечтал стать космонавтом и даже пошел учиться на эту специальность. О своем прошлом митрополит вспомнил перед началом встречи с российскими космонавтами, передает корреспондент URA.RU.

«Когда я был такой, как вы, то есть с трех до 19 лет, то, конечно, хотел стать космонавтом. И даже пошел учиться туда, откуда вышло много космонавтов — в Московский авиационный институт, но встал немножко на другую стезю», — признался екатеринбургский митрополит.

Также он пожелал всем собравшимся мечтать и становиться настоящими героями. Особенно он хотел бы видеть среди присутствующих на мероприятии будущих космонавтов.

Ранее Екатеринбургская епархия устроила встречу с космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Прокопьевым. На мероприятия в Храме-на-Крови собралось неожиданно много зрителей. Среди приглашенных гостей был свердловский космонавт, которого в честь Дня космонавтики наградил президент России Владимир Путин.

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений рассказал, что в детстве мечтал стать космонавтом и даже пошел учиться на эту специальность. О своем прошлом митрополит вспомнил перед началом встречи с российскими космонавтами, передает корреспондент URA.RU. «Когда я был такой, как вы, то есть с трех до 19 лет, то, конечно, хотел стать космонавтом. И даже пошел учиться туда, откуда вышло много космонавтов — в Московский авиационный институт, но встал немножко на другую стезю», — признался екатеринбургский митрополит. Также он пожелал всем собравшимся мечтать и становиться настоящими героями. Особенно он хотел бы видеть среди присутствующих на мероприятии будущих космонавтов. Ранее Екатеринбургская епархия устроила встречу с космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Прокопьевым. На мероприятия в Храме-на-Крови собралось неожиданно много зрителей. Среди приглашенных гостей был свердловский космонавт, которого в честь Дня космонавтики наградил президент России Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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