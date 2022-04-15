Митрополит Екатеринбурга признался, что хотел стать космонавтом

16 апреля 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

Митрополит так же, как и гости мероприятия, мечтал стать космонавтом и даже учился в авиационном институте в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений рассказал, что в детстве мечтал стать космонавтом и даже пошел учиться на эту специальность. О своем прошлом митрополит вспомнил перед началом встречи с российскими космонавтами, передает корреспондент URA.RU. «Когда я был такой, как вы, то есть с трех до 19 лет, то, конечно, хотел стать космонавтом. И даже пошел учиться туда, откуда вышло много космонавтов — в Московский авиационный институт, но встал немножко на другую стезю», — признался екатеринбургский митрополит. Также он пожелал всем собравшимся мечтать и становиться настоящими героями. Особенно он хотел бы видеть среди присутствующих на мероприятии будущих космонавтов. Ранее Екатеринбургская епархия устроила встречу с космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Прокопьевым. На мероприятия в Храме-на-Крови собралось неожиданно много зрителей. Среди приглашенных гостей был свердловский космонавт, которого в честь Дня космонавтики наградил президент России Владимир Путин. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений рассказал, что в детстве мечтал стать космонавтом и даже пошел учиться на эту специальность. О своем прошлом митрополит вспомнил перед началом встречи с российскими космонавтами, передает корреспондент URA.RU. «Когда я был такой, как вы, то есть с трех до 19 лет, то, конечно, хотел стать космонавтом. И даже пошел учиться туда, откуда вышло много космонавтов — в Московский авиационный институт, но встал немножко на другую стезю», — признался екатеринбургский митрополит. Также он пожелал всем собравшимся мечтать и становиться настоящими героями. Особенно он хотел бы видеть среди присутствующих на мероприятии будущих космонавтов. Ранее Екатеринбургская епархия устроила встречу с космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Прокопьевым. На мероприятия в Храме-на-Крови собралось неожиданно много зрителей. Среди приглашенных гостей был свердловский космонавт, которого в честь Дня космонавтики наградил президент России Владимир Путин.