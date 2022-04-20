Выборы нового главы челябинского района приближаются к финишу

В начале мая власть в Каслинском районе может смениться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К первому этапу конкурса на пост главы Каслинского района допустили четырех кандидатов. Эту информацию подтвердил URA.RU 21 апреля вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров. Все претенденты — действующие сотрудники местных органов власти.

«Сегодня комиссия допустила до предварительного этапа конкурса четырех кандидатов. Это глава района Игорь Колышев, его заместитель по экономике Николай Шамардин, а также мэр Каслей Екатерина Васенина и вице-мэр Дмитрий Дерябин. Их компетенции будут более подробно оценивать 26 апреля», — пояснил URA.RU Мошаров.

Сами выборы предполагается провести 5 мая. Депутатам предстоит выбрать нового руководителя муниципалитета из четырех перечисленных персон, если все они пройдут сито отбора, либо круг кандидатов может сузиться по итогам решения комиссии.

По данным URA.RU, с высокой степенью вероятности свой пост сохранит действующий районный глава. Впервые Колышев был избран в марте 2017 года: за 51-летнего бизнесмена, являвшегося учредителем более десятка компаний, отдали голоса 15 из 16 депутатов. Его предшественник, Александр Грачев, попал под суд. Как считали в районе, это произошло в результате интриг мэра Каслей. Однако, несмотря на смену власти и в районе, и в городе отношения между ними по-прежнему остаются напряженными.