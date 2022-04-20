20 апреля 2022

Выборы нового главы челябинского района приближаются к финишу

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в Касли. Касли, стела касли
В начале мая власть в Каслинском районе может смениться Фото:

К первому этапу конкурса на пост главы Каслинского района допустили четырех кандидатов. Эту информацию подтвердил URA.RU 21 апреля вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров. Все претенденты — действующие сотрудники местных органов власти.

«Сегодня комиссия допустила до предварительного этапа конкурса четырех кандидатов. Это глава района Игорь Колышев, его заместитель по экономике Николай Шамардин, а также мэр Каслей Екатерина Васенина и вице-мэр Дмитрий Дерябин. Их компетенции будут более подробно оценивать 26 апреля», — пояснил URA.RU Мошаров.

Сами выборы предполагается провести 5 мая. Депутатам предстоит выбрать нового руководителя муниципалитета из четырех перечисленных персон, если все они пройдут сито отбора, либо круг кандидатов может сузиться по итогам решения комиссии.

По данным URA.RU, с высокой степенью вероятности свой пост сохранит действующий районный глава. Впервые Колышев был избран в марте 2017 года: за 51-летнего бизнесмена, являвшегося учредителем более десятка компаний, отдали голоса 15 из 16 депутатов. Его предшественник, Александр Грачев, попал под суд. Как считали в районе, это произошло в результате интриг мэра Каслей. Однако, несмотря на смену власти и в районе, и в городе отношения между ними по-прежнему остаются напряженными.

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К первому этапу конкурса на пост главы Каслинского района допустили четырех кандидатов. Эту информацию подтвердил URA.RU 21 апреля вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров. Все претенденты — действующие сотрудники местных органов власти. «Сегодня комиссия допустила до предварительного этапа конкурса четырех кандидатов. Это глава района Игорь Колышев, его заместитель по экономике Николай Шамардин, а также мэр Каслей Екатерина Васенина и вице-мэр Дмитрий Дерябин. Их компетенции будут более подробно оценивать 26 апреля», — пояснил URA.RU Мошаров. Сами выборы предполагается провести 5 мая. Депутатам предстоит выбрать нового руководителя муниципалитета из четырех перечисленных персон, если все они пройдут сито отбора, либо круг кандидатов может сузиться по итогам решения комиссии. По данным URA.RU, с высокой степенью вероятности свой пост сохранит действующий районный глава. Впервые Колышев был избран в марте 2017 года: за 51-летнего бизнесмена, являвшегося учредителем более десятка компаний, отдали голоса 15 из 16 депутатов. Его предшественник, Александр Грачев, попал под суд. Как считали в районе, это произошло в результате интриг мэра Каслей. Однако, несмотря на смену власти и в районе, и в городе отношения между ними по-прежнему остаются напряженными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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