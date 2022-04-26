Россия вышлет шведских дипломатов

Три сотрудника посольства Швеции покинут Россию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Три сотрудника посольства Швеции в Москве объявлены persona non grata. Они должны будут покинуть Россию.

«Москва объявила persona nоn grata трех дипломатов посольства Швеции», — передает РИА «Новости». МИД РФ также заявил протест послу Швеции в Москве в связи с выдворением из страны трех дипломатов России.

Днем ранее, 25 апреля, Россия заявила о высылке 40 дипломатов Германии. До этого столько же российских дипломатов выслал Берлин. Взаимная высылка сотрудников дипмиссий РФ и стран Запада усилилась после начала Россией спецоперации по демилитаризации Украины.