Россия вышлет шведских дипломатов

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Комитет по экономической политике. Курган, чиновники, депутаты, правительственный коридор
Три сотрудника посольства Швеции покинут Россию Фото:

Три сотрудника посольства Швеции в Москве объявлены persona non grata. Они должны будут покинуть Россию.

«Москва объявила persona nоn grata трех дипломатов посольства Швеции», — передает РИА «Новости». МИД РФ также заявил протест послу Швеции в Москве в связи с выдворением из страны трех дипломатов России.

Днем ранее, 25 апреля, Россия заявила о высылке 40 дипломатов Германии. До этого столько же российских дипломатов выслал Берлин. Взаимная высылка сотрудников дипмиссий РФ и стран Запада усилилась после начала Россией спецоперации по демилитаризации Украины.

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Три сотрудника посольства Швеции в Москве объявлены persona non grata. Они должны будут покинуть Россию. «Москва объявила persona nоn grata трех дипломатов посольства Швеции», — передает РИА «Новости». МИД РФ также заявил протест послу Швеции в Москве в связи с выдворением из страны трех дипломатов России. Днем ранее, 25 апреля, Россия заявила о высылке 40 дипломатов Германии. До этого столько же российских дипломатов выслал Берлин. Взаимная высылка сотрудников дипмиссий РФ и стран Запада усилилась после начала Россией спецоперации по демилитаризации Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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