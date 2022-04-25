Россия высылает 40 немецких дипломатов

Ранее Германия выслала 40 российских дипломатов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти России объявили персонами нон грата 40 немецких дипломатов. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ. Такой шаг принят в ответ на высылку из Германии 40 российских дипломатов.

«25 апреля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Геза Андреас фон Гайр. Послу ФРГ была вручена нота об объявлении „persona non grata“ 40 сотрудников германских дипломатических учреждений в России», — сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Послу Германии также была вручена нота протеста в связи с высылкой из ФРГ 40 российских дипломатов. Москва посчитала такой шаг неприемлемым. МИД РФ назвал ложным заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что российские дипломаты своими действиями подрывали «свободы Германии» и «единство немецкого общества».

Массовые высылки российских дипломатов начались после объявления о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет зеркально отвечать на решение западных стран.