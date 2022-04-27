27 апреля 2022

В Перми соединятся два театра для совместных постановок

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, пермский академический театр, театр-театр
Выступления совместной постановки пройдет в «Театре-Театре» Фото:

В пермском академическом театре «Театр-Театр» состоится премьера музыкального спектакля, в котором примут участие звезды Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщил официальный туристический портал Пермского края в социальной сети «ВКонтакте».

«На малой сцене „Театра-Театра“ состоятся показы спектакля „Жизнь в красном цвете“ (La vie en rouge). Это первая в России сценическая версия концертной пьесы Эдисона Денисова. В постановке примут участие артисты двух театров», — сообщили в пресс-релизе.

Зрители спектакля «Жизнь в красном цвете» увидят на сцене ведущего актера «Театра-Театра» Александра Гончарука и солисток Пермского театра оперы и балета им. Чайковского Наталью Буклагу и заслуженную артистку РФ Надежду Павлову. Показы пройдут 2, 4, 5, 7 и 8 мая. Продолжительность спектакля — 70 минут.

Ранее URA.RU сообщало, что на премьере оперы «Норма» в пермском театре заглавную роль исполнит Вероника Джиоева. Ее называют «певица от Бога».

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В пермском академическом театре «Театр-Театр» состоится премьера музыкального спектакля, в котором примут участие звезды Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщил официальный туристический портал Пермского края в социальной сети «ВКонтакте». «На малой сцене „Театра-Театра“ состоятся показы спектакля „Жизнь в красном цвете“ (La vie en rouge). Это первая в России сценическая версия концертной пьесы Эдисона Денисова. В постановке примут участие артисты двух театров», — сообщили в пресс-релизе. Зрители спектакля «Жизнь в красном цвете» увидят на сцене ведущего актера «Театра-Театра» Александра Гончарука и солисток Пермского театра оперы и балета им. Чайковского Наталью Буклагу и заслуженную артистку РФ Надежду Павлову. Показы пройдут 2, 4, 5, 7 и 8 мая. Продолжительность спектакля — 70 минут. Ранее URA.RU сообщало, что на премьере оперы «Норма» в пермском театре заглавную роль исполнит Вероника Джиоева. Ее называют «певица от Бога».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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