В Перми соединятся два театра для совместных постановок

Выступления совместной постановки пройдет в «Театре-Театре» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В пермском академическом театре «Театр-Театр» состоится премьера музыкального спектакля, в котором примут участие звезды Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщил официальный туристический портал Пермского края в социальной сети «ВКонтакте».

«На малой сцене „Театра-Театра“ состоятся показы спектакля „Жизнь в красном цвете“ (La vie en rouge). Это первая в России сценическая версия концертной пьесы Эдисона Денисова. В постановке примут участие артисты двух театров», — сообщили в пресс-релизе.

Зрители спектакля «Жизнь в красном цвете» увидят на сцене ведущего актера «Театра-Театра» Александра Гончарука и солисток Пермского театра оперы и балета им. Чайковского Наталью Буклагу и заслуженную артистку РФ Надежду Павлову. Показы пройдут 2, 4, 5, 7 и 8 мая. Продолжительность спектакля — 70 минут.

Ранее URA.RU сообщало, что на премьере оперы «Норма» в пермском театре заглавную роль исполнит Вероника Джиоева. Ее называют «певица от Бога».