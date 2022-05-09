В Челябинской области задержатся грозы

В Челябинской области сохраняется облачная погода с грозами Фото: Илья Московец © URA.RU

В ночь на 11 мая в Челябинской области ожидаются грозы. В то же время температура воздуха опустится до 5 градусов. Такой прогноз дает челябинский гидрометцентр.

«В ночь на среду, 11 мая, ожидается облачная погода с кратковременными дождями, местами с грозами. Температура от 5 до 10 градусов», — сообщили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Днем сохранится облачная погода с кратковременными дождями. Температура воздуха прогреется до 16 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на западный от шести до 11 метров в секунду с порывами до 18.

Как ранее сообщало URA.RU, на 10-е мая синоптики спрогнозировали сильные дожди с грозами и порывами ветра до 21 метров в секунду. При этом в большинстве районов региона сохраняется высокая пожарная опасность.