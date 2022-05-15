Пермский экс-депутат ЗС возглавил проблемную больницу

16 мая 2022 в 10:35 Размер текста - 17 +

Сергей Клепцин был депутатом трех созывов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Бывший депутат заксобрания Пермского края Сергей Клепцин возглавил городскую клиническую больницу №2 имени доктора Ф.Х. Граля. Он был депутатом трех созывов, но, выдвинувшись в 2021 году по спискам «Единой России», проиграл выборы. Возглавлявший больницу Владимир Грязнов вышел на пенсию. «Грязов достиг предельного возраста службы — 70 лет — и вышел на пенсию. Он продолжает работать в ГКБ № 2 на должности статистика. Кресло главврача больницы было вакантным — исполняла обязанности руководителя замглавного врача Мария Гордова», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Ранее URA.RU сообщало, что минздрав проводит в больнице №2 проверку после жалоб пациентов. Из-за нехватки кадров за больными некому ухаживать. Сергей Клепцин в 1985 году окончил пермской мединститут. В 2007 году получил диплом юриста, окончив Пермский госуниверситет. Работал врачом, главным врачом городской детской больницы г. Березники. В 2003—2008 годах был первым заместителем начальника «Пермского краевого госпиталя для ветеранов войн». Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Бывший депутат заксобрания Пермского края Сергей Клепцин возглавил городскую клиническую больницу №2 имени доктора Ф.Х. Граля. Он был депутатом трех созывов, но, выдвинувшись в 2021 году по спискам «Единой России», проиграл выборы. Возглавлявший больницу Владимир Грязнов вышел на пенсию. «Грязов достиг предельного возраста службы — 70 лет — и вышел на пенсию. Он продолжает работать в ГКБ № 2 на должности статистика. Кресло главврача больницы было вакантным — исполняла обязанности руководителя замглавного врача Мария Гордова», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Ранее URA.RU сообщало, что минздрав проводит в больнице №2 проверку после жалоб пациентов. Из-за нехватки кадров за больными некому ухаживать. Сергей Клепцин в 1985 году окончил пермской мединститут. В 2007 году получил диплом юриста, окончив Пермский госуниверситет. Работал врачом, главным врачом городской детской больницы г. Березники. В 2003—2008 годах был первым заместителем начальника «Пермского краевого госпиталя для ветеранов войн».