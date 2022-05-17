В Свердловской области вышивают самый большой герб в стране. Видео, фото

18 мая 2022 в 07:06 Размер текста - 17 +

В создании вышитого герба принимают участие 200 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Нижнего Тагила к 300-летию города вышивают трехметровый герб. Проект имеет шансы попасть в национальную Книгу рекордов, сообщает ИА «Все новости Нижнего Тагила» в соцсети «ВКонтакте». «Жители Нижнего Тагила готовят подарок к 300-летию города. Гигантский герб размерами 3,5×2,5 м, вышивают более 200 человек», — говорится в сообщении. Автором проекта стала педагог Любовь Пименова. Идея пришла ей в голову еще в 2017 году. Она хотела сделать что-то значимое для города и привлечь к этому большое количество жителей. В создании герба используют 30 цветов. Для миллионов стежков потребовалось более 2000 мотков ниток. Огромное полотно разделили на 220 фрагментов — так каждый сможет внести свой вклад в проект. Герб уже близок к завершению. Но возникли трудности с определением места, где он будет находиться. «Мы вручим герб мэру Нижнего Тагила, он решит, где его нужно разместить», — приводит слова Пименовой агентство. Видео: ИА «Все новости Нижнего Тагила»

Жители Нижнего Тагила к 300-летию города вышивают трехметровый герб. Проект имеет шансы попасть в национальную Книгу рекордов, сообщает ИА «Все новости Нижнего Тагила» в соцсети «ВКонтакте». «Жители Нижнего Тагила готовят подарок к 300-летию города. Гигантский герб размерами 3,5×2,5 м, вышивают более 200 человек», — говорится в сообщении. Автором проекта стала педагог Любовь Пименова. Идея пришла ей в голову еще в 2017 году. Она хотела сделать что-то значимое для города и привлечь к этому большое количество жителей. В создании герба используют 30 цветов. Для миллионов стежков потребовалось более 2000 мотков ниток. Огромное полотно разделили на 220 фрагментов — так каждый сможет внести свой вклад в проект. Герб уже близок к завершению. Но возникли трудности с определением места, где он будет находиться. «Мы вручим герб мэру Нижнего Тагила, он решит, где его нужно разместить», — приводит слова Пименовой агентство. Видео: ИА «Все новости Нижнего Тагила»