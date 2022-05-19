Экс-генсек НАТО: медлительность Байдена приведет к новой войне

США и Иран могут начать новую войну, считает Хавьер Солана Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Медлительные действия президента США Джо Байдена в отношении ядерной сделки с Ираном могут привести к новой войне между двумя странами. Такое мнение в колонке для The Washington Post высказал бывший генеральный секретарь НАТО и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хавьер Солана.

«Вызывает недоумение тот факт, что после заявления о возвращении к ядерной сделке и обещания, что „Америка вернулась“, Байден вел медлительную дипломатию. Байден должен серьезно обдумать цену своей пассивности по отношению к Ирану и найти путь вперед — иначе мы можем оказаться втянутыми в конфликт, о котором никто не просил», — пишет Солана.

Экс-генсек НАТО отмечает, что сенаторы демократической партии США, которую представляет Байден, своими действиями фактически прекратили переговоры по ядерной сделке с Ираном. «Сенат США, в том числе члены Демократической партии Байдена, принял постановление, требующее, чтобы сделка с Ираном также охватывала вопросы, не связанные с ядерной программой, что почти наверняка нарушает условия сделки. Переговоры фактически завершены», — заключил Солана.

Ядерная сделка была заключена в 2015 году. Согласно ее условиям, США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия снимают санкции против Ирана, а страна взамен пускает на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ и ограничивает свою ядерную программу. Однако 6 января 2020 году Иран объявил о выходе из ядерной сделки и отказался выполнять ее условия.