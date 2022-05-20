20 мая 2022

В центре Челябинска сгорел склад

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, мчс, дым, пожарный, пожар, огонь, огнеборец
Площадь возгорания составила 100 квадратных метров Фото:

В Челябинске на улице Федорова пожарные ликвидировали возгорание на площади 100 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

«Произошел пожар в складском помещении производственного здания, расположенного по ул. Федорова. Площадь пожара составила 100 кв. м. До прибытия сотрудников МЧС здание покинули три человека», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, горение ликвидировано, ведется проливка и разборка конструкций. Пострадавших нет. Причину пожара предстоит установить сотрудникам отдела дознания.

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В Челябинске на улице Федорова пожарные ликвидировали возгорание на площади 100 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области. «Произошел пожар в складском помещении производственного здания, расположенного по ул. Федорова. Площадь пожара составила 100 кв. м. До прибытия сотрудников МЧС здание покинули три человека», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным ведомства, горение ликвидировано, ведется проливка и разборка конструкций. Пострадавших нет. Причину пожара предстоит установить сотрудникам отдела дознания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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