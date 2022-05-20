В центре Челябинска сгорел склад

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на улице Федорова пожарные ликвидировали возгорание на площади 100 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

«Произошел пожар в складском помещении производственного здания, расположенного по ул. Федорова. Площадь пожара составила 100 кв. м. До прибытия сотрудников МЧС здание покинули три человека», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, горение ликвидировано, ведется проливка и разборка конструкций. Пострадавших нет. Причину пожара предстоит установить сотрудникам отдела дознания.