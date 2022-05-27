27 мая 2022

Челябинец выжил после падения в машине с моста

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, медицинская маска, гибдд
ГИБДД проверяет обстоятельства автомобильной аварии Фото:

Житель Челябинска за рулем автомобиля упал с моста в центре города. Машина перевернулась, однако водитель не пострадал. Авария произошла недалеко от развлекательного комплекса «Мегаполис».

«Nissan, за рулем которого находился 23-летний мужчина, двигался по Свердловскому проспекту. В какой-то момент на развязку с улицей Братьев Кашириных выехал Suzuki под управлением 42-летнего мужчины. Произошло столкновение, от которого Suzuki вылетел с моста на берег реки Миасс и перевернулся», — пишет «Первый областной» со ссылкой на городскую ГИБДД.

По информации Госавтоинспекции, водитель и пассажир самостоятельно выбрались из перевернувшегося автомобиля. В результате аварии никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

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Житель Челябинска за рулем автомобиля упал с моста в центре города. Машина перевернулась, однако водитель не пострадал. Авария произошла недалеко от развлекательного комплекса «Мегаполис». «Nissan, за рулем которого находился 23-летний мужчина, двигался по Свердловскому проспекту. В какой-то момент на развязку с улицей Братьев Кашириных выехал Suzuki под управлением 42-летнего мужчины. Произошло столкновение, от которого Suzuki вылетел с моста на берег реки Миасс и перевернулся», — пишет «Первый областной» со ссылкой на городскую ГИБДД. По информации Госавтоинспекции, водитель и пассажир самостоятельно выбрались из перевернувшегося автомобиля. В результате аварии никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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