Раненный на Украине солдат поразился, что Путин знает его семью. Видео

29 мая 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

Владимир Путин спросил у солдата про его 9-летнего сына Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Раненный в ходе спецоперации на Украине российский солдат удивился, что президент России Владимир Путин так хорошо осведомлен о его семье. При посещении госпиталя с ранеными глава государства поинтересовался у военного, как поживает его 9-летний сын Артем. «Неожиданно то, что он знает, как сына зовут. Вот прямо вообще неожиданно! И возраст сына! Волнительно, прямо волнительно, но приятно!» — поделился впечатлениями от встречи с президентом военнослужащий. Видео из госпиталя показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». В среду Путин впервые посетил раненных в ходе спецоперации российских военных. Глава государства навестил пациентов Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. Такое решение президент РФ принял после эскалации восьмилетнего конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ. Российские военные избегают нанесения вреда мирным жителям, в то время как бойцы ВСУ обстреливают гуманитарные коридоры и используют людей в качестве живого щита.

Раненный в ходе спецоперации на Украине российский солдат удивился, что президент России Владимир Путин так хорошо осведомлен о его семье. При посещении госпиталя с ранеными глава государства поинтересовался у военного, как поживает его 9-летний сын Артем. «Неожиданно то, что он знает, как сына зовут. Вот прямо вообще неожиданно! И возраст сына! Волнительно, прямо волнительно, но приятно!» — поделился впечатлениями от встречи с президентом военнослужащий. Видео из госпиталя показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». В среду Путин впервые посетил раненных в ходе спецоперации российских военных. Глава государства навестил пациентов Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. Такое решение президент РФ принял после эскалации восьмилетнего конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ. Российские военные избегают нанесения вреда мирным жителям, в то время как бойцы ВСУ обстреливают гуманитарные коридоры и используют людей в качестве живого щита.