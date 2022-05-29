Раненный на Украине солдат поразился, что Путин знает его семью. Видео

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Парад Победы на Красной площади в Москве. Москва, парад, путин владимир, 9 мая, красная площадь
Владимир Путин спросил у солдата про его 9-летнего сына Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Раненный в ходе спецоперации на Украине российский солдат удивился, что президент России Владимир Путин так хорошо осведомлен о его семье. При посещении госпиталя с ранеными глава государства поинтересовался у военного, как поживает его 9-летний сын Артем.

«Неожиданно то, что он знает, как сына зовут. Вот прямо вообще неожиданно! И возраст сына! Волнительно, прямо волнительно, но приятно!» — поделился впечатлениями от встречи с президентом военнослужащий. Видео из госпиталя показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

В среду Путин впервые посетил раненных в ходе спецоперации российских военных. Глава государства навестил пациентов Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. Такое решение президент РФ принял после эскалации восьмилетнего конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ. Российские военные избегают нанесения вреда мирным жителям, в то время как бойцы ВСУ обстреливают гуманитарные коридоры и используют людей в качестве живого щита.

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Раненный в ходе спецоперации на Украине российский солдат удивился, что президент России Владимир Путин так хорошо осведомлен о его семье. При посещении госпиталя с ранеными глава государства поинтересовался у военного, как поживает его 9-летний сын Артем. «Неожиданно то, что он знает, как сына зовут. Вот прямо вообще неожиданно! И возраст сына! Волнительно, прямо волнительно, но приятно!» — поделился впечатлениями от встречи с президентом военнослужащий. Видео из госпиталя показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». В среду Путин впервые посетил раненных в ходе спецоперации российских военных. Глава государства навестил пациентов Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. Такое решение президент РФ принял после эскалации восьмилетнего конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ. Российские военные избегают нанесения вреда мирным жителям, в то время как бойцы ВСУ обстреливают гуманитарные коридоры и используют людей в качестве живого щита.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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