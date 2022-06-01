МИД РФ: Россия не собирается нападать на Польшу

Польше не стоит опасаться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия не будет нападать на Польшу, так так у нее нет для этого причин. Об этом сообщил посол РФ Сергей Андреев польским журналистам на пресс-конференции в Варшаве.

«Если я скажу, как всегда, что Польше нечего бояться, что Россия не собирается нападать на Польшу, то я говорил это много раз. Но этот вопрос мне задают снова и снова. Без никаких сомнений, Россия не имеет никаких причин для того, чтобы угрожать безопасности Польши», — ответил на соответствующий вопрос Андреев.

Также в ходе интервью он рассказал польским журналистам о целях и задачах спецоперации ВС РФ на территории Украины. Он подчеркнул, что спецоперация проходит без использования полной военной мощи России и без объявления всеобщей мобилизации.

Ранее на Андреева было совершено нападение. 9 мая неизвестные облили российского посла красной краской во время возложения цветов на кладбище советских солдат в Варшаве.