МИД РФ: Россия не собирается нападать на Польшу

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Польше не стоит опасаться Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия не будет нападать на Польшу, так так у нее нет для этого причин. Об этом сообщил посол РФ Сергей Андреев польским журналистам на пресс-конференции в Варшаве.

«Если я скажу, как всегда, что Польше нечего бояться, что Россия не собирается нападать на Польшу, то я говорил это много раз. Но этот вопрос мне задают снова и снова. Без никаких сомнений, Россия не имеет никаких причин для того, чтобы угрожать безопасности Польши», — ответил на соответствующий вопрос Андреев.

Также в ходе интервью он рассказал польским журналистам о целях и задачах спецоперации ВС РФ на территории Украины. Он подчеркнул, что спецоперация проходит без использования полной военной мощи России и без объявления всеобщей мобилизации.

Ранее на Андреева было совершено нападение. 9 мая неизвестные облили российского посла красной краской во время возложения цветов на кладбище советских солдат в Варшаве.

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Россия не будет нападать на Польшу, так так у нее нет для этого причин. Об этом сообщил посол РФ Сергей Андреев польским журналистам на пресс-конференции в Варшаве. «Если я скажу, как всегда, что Польше нечего бояться, что Россия не собирается нападать на Польшу, то я говорил это много раз. Но этот вопрос мне задают снова и снова. Без никаких сомнений, Россия не имеет никаких причин для того, чтобы угрожать безопасности Польши», — ответил на соответствующий вопрос Андреев. Также в ходе интервью он рассказал польским журналистам о целях и задачах спецоперации ВС РФ на территории Украины. Он подчеркнул, что спецоперация проходит без использования полной военной мощи России и без объявления всеобщей мобилизации. Ранее на Андреева было совершено нападение. 9 мая неизвестные облили российского посла красной краской во время возложения цветов на кладбище советских солдат в Варшаве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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