Американский сенатор заявил, что Трамп боится Путина и восхищается им

Сенатор-демократ Шифф: Трамп восхищается Путиным и при этом боится его
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Дональд Трамп на самом деле боится Владимира Путина, считает американский сенатор Адам Шифф
Дональд Трамп на самом деле боится Владимира Путина, считает американский сенатор Адам Шифф Фото:

Американский сенатор-демократ Адам Шифф выразил мнение, что президент США Дональд Трамп восхищается российским президентом Владимиром Путиным, но при этом и боится его. Об этом сенатор заявил в интервью Foreign Policy.

«Я не думаю, что мы можем быть в какой-либо мере уверенными в готовности или способности президента противостоять Путину. Он слишком им восхищается. Он боится его по причинам, которые мы до конца не понимаем», — подчеркнул Шифф в интервью журналу. Сенатор также выразил сомнение в том, что Трамп способен реально противостоять России, даже если возникнет такая необходимость.

По словам Шиффа, Трамп только изображает негодование по отношению к России, и даже в случае желания «наказать» РФ, Владимир Путин сможет его отговорить. Эта позиция сенатора основывается на недавних высказываниях Трампа, который угрожал России новыми санкциями. 

Американский сенатор-демократ Адам Шифф выразил сомнения в способности президента США Дональда Трампа противостоять России, несмотря на усиление влияния его советников, настроенных агрессивно по отношению к РФ. Это происходит на фоне затягивания переговоров по украинскому конфликту. При этом в России как раз таки неоднократно отмечали, что готовы идти на переговоры. 

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Американский сенатор-демократ Адам Шифф выразил мнение, что президент США Дональд Трамп восхищается российским президентом Владимиром Путиным, но при этом и боится его. Об этом сенатор заявил в интервью Foreign Policy. «Я не думаю, что мы можем быть в какой-либо мере уверенными в готовности или способности президента противостоять Путину. Он слишком им восхищается. Он боится его по причинам, которые мы до конца не понимаем», — подчеркнул Шифф в интервью журналу. Сенатор также выразил сомнение в том, что Трамп способен реально противостоять России, даже если возникнет такая необходимость. По словам Шиффа, Трамп только изображает негодование по отношению к России, и даже в случае желания «наказать» РФ, Владимир Путин сможет его отговорить. Эта позиция сенатора основывается на недавних высказываниях Трампа, который угрожал России новыми санкциями.  Американский сенатор-демократ Адам Шифф выразил сомнения в способности президента США Дональда Трампа противостоять России, несмотря на усиление влияния его советников, настроенных агрессивно по отношению к РФ. Это происходит на фоне затягивания переговоров по украинскому конфликту. При этом в России как раз таки неоднократно отмечали, что готовы идти на переговоры. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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