Американский сенатор-демократ Адам Шифф выразил мнение, что президент США Дональд Трамп восхищается российским президентом Владимиром Путиным, но при этом и боится его. Об этом сенатор заявил в интервью Foreign Policy.
«Я не думаю, что мы можем быть в какой-либо мере уверенными в готовности или способности президента противостоять Путину. Он слишком им восхищается. Он боится его по причинам, которые мы до конца не понимаем», — подчеркнул Шифф в интервью журналу. Сенатор также выразил сомнение в том, что Трамп способен реально противостоять России, даже если возникнет такая необходимость.
По словам Шиффа, Трамп только изображает негодование по отношению к России, и даже в случае желания «наказать» РФ, Владимир Путин сможет его отговорить. Эта позиция сенатора основывается на недавних высказываниях Трампа, который угрожал России новыми санкциями.
Американский сенатор-демократ Адам Шифф выразил сомнения в способности президента США Дональда Трампа противостоять России, несмотря на усиление влияния его советников, настроенных агрессивно по отношению к РФ. Это происходит на фоне затягивания переговоров по украинскому конфликту. При этом в России как раз таки неоднократно отмечали, что готовы идти на переговоры.
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