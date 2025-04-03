Глава УЕФА честно рассказал о допуске россиян к соревнованиям

Президент УЕФА Александер Чеферин на конгрессе в Белграде честно объявил, что российские спортивные команды останутся под санкциями и не будут допущены к участию в международных турнирах, пока не закончится конфликт на Украине. Соответствующее заявление было сделано им после конгресса УЕФА.
«Я неоднократно говорил, что это [окончание конфликта на Украине] — условие допуска [для российских футбольных команд]», — заявил глава УЕФА Чеферин после конгресса. Трансляция выступления размещена на официальном сайте организации. Он также уточнил, что в случае изменения ситуации с допуском российских команд, организация будет консультироваться с ФИФА по этому вопросу.
Санкции против российских спортивных команд были введены УЕФА и ФИФА в 2022 году в ответ на спецоперацию на Украине. С тех пор Российский футбольный союз активно пытается восстановить международные спортивные связи, включая футбол. Недавно президент РФС Александр Дюков выразил надежду на возобновление товарищеских матчей и других международных соревнований в случае снятия санкций.
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