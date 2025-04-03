Цены на iPhone 16 в России упали почти на 100 тысяч

На российском рынке снизилась цена на новейший базовый смартфон Apple — iPhone 16. По информации издания Hi-Tech Mail.ru, в апреле 2025 года модель можно приобрести за 65 тысяч рублей. При этом в начале продаж в сентябре прошлого года цены на него начинались от 150 тысяч рублей.
«Цены на iPhone 16 в России менялись так. <...> Декабрь 2024 года — 85 тыс. рублей. Февраль 2025 года — 70-75 тыс. рублей. Апрель 2025 года — от 65 тыс. рублей», — передают аналитики. На момент продаж цена на базовую версию iPhone составляла до 150 тысяч рублей.
iPhone 16 привлекал пользователей обновленными характеристиками. Смартфон оснащен 6,1-дюймовым дисплеем Super Retina XDR OLED, процессором A18 и 8 гигабайтами оперативной памяти. Также устройство имеет двойную камеру с широкоугольным объективом разрешением 48 мегапикселей и ультраширокоугольным сенсором разрешением 12 мегапикселей, а емкость аккумулятора составляет 3561 миллиампер-часов. В феврале этого года был также анонсирован iPhone 16Е — бюджетный вариант флагманской версии.
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