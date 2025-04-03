Цены на iPhone 16 в России упали почти на 100 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый iPhone 16 можно купить чуть дороже 60 тысячи рублей
Новый iPhone 16 можно купить чуть дороже 60 тысячи рублей Фото:

На российском рынке снизилась цена на новейший базовый смартфон Apple — iPhone 16. По информации издания Hi-Tech Mail.ru, в апреле 2025 года модель можно приобрести за 65 тысяч рублей. При этом в начале продаж в сентябре прошлого года цены на него начинались от 150 тысяч рублей.

«Цены на iPhone 16 в России менялись так. <...> Декабрь 2024 года — 85 тыс. рублей. Февраль 2025 года — 70-75 тыс. рублей. Апрель 2025 года — от 65 тыс. рублей», — передают аналитики. На момент продаж цена на базовую версию iPhone составляла до 150 тысяч рублей. 

iPhone 16 привлекал пользователей обновленными характеристиками. Смартфон оснащен 6,1-дюймовым дисплеем Super Retina XDR OLED, процессором A18 и 8 гигабайтами оперативной памяти. Также устройство имеет двойную камеру с широкоугольным объективом разрешением 48 мегапикселей и ультраширокоугольным сенсором разрешением 12 мегапикселей, а емкость аккумулятора составляет 3561 миллиампер-часов. В феврале этого года был также анонсирован iPhone 16Е — бюджетный вариант флагманской версии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На российском рынке снизилась цена на новейший базовый смартфон Apple — iPhone 16. По информации издания Hi-Tech Mail.ru, в апреле 2025 года модель можно приобрести за 65 тысяч рублей. При этом в начале продаж в сентябре прошлого года цены на него начинались от 150 тысяч рублей. «Цены на iPhone 16 в России менялись так. <...> Декабрь 2024 года — 85 тыс. рублей. Февраль 2025 года — 70-75 тыс. рублей. Апрель 2025 года — от 65 тыс. рублей», — передают аналитики. На момент продаж цена на базовую версию iPhone составляла до 150 тысяч рублей.  iPhone 16 привлекал пользователей обновленными характеристиками. Смартфон оснащен 6,1-дюймовым дисплеем Super Retina XDR OLED, процессором A18 и 8 гигабайтами оперативной памяти. Также устройство имеет двойную камеру с широкоугольным объективом разрешением 48 мегапикселей и ультраширокоугольным сенсором разрешением 12 мегапикселей, а емкость аккумулятора составляет 3561 миллиампер-часов. В феврале этого года был также анонсирован iPhone 16Е — бюджетный вариант флагманской версии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...