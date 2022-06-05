У полицейских Челябинска появится новый отдел Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске выбрали участок под новый отдел полиции вблизи микрорайона «Парковый». Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Земельный участок был выбран под строительство отдела полиции для микрорайона „Парковый“, как самый подходящий по ряду параметров. Других свободных участков в микрорайоне, которые бы соответствовали этим условиям, нет», — говорится на сайте мэрии.

Площадь и расположение земельного участка соответствуют заявленным в документации требованиям. Вблизи здания будущей полиции расположен лиственный лес, который будет сохранен.

Ранее начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков инициировал создание нового отдела полиции в микрорайоне «Парковый». Отдел должен будет обеспечить безопасность жителей микрорайона, а также поможет перераспределить нагрузку на сотрудников полиции.