Пермякам рассказали, куда можно сдать старые автопокрышки

Выбрасывать старые автопокрышки на придомовые территории запрещено Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми принимают на переработку старые автомобильные шины. Всего на территории города расположены восемь пунктов приема автопокрышек, сообщается в аккаунте мэрии Перми в соцсети «ВКонтакте».

«Покрышки относятся к отходам четвертого класса опасности — период их распада составляет около 100 лет, поэтому так важно правильно их утилизировать. Всего на территории города расположено восемь пунктов приема старых автомобильных покрышек», — отмечают в администрации города.

Сдать старые атопокрышки в пункты приема можно бесплатно. Городские власти напоминают, что по существующим правилам утилизации их запрещено выбрасывать на придомовые и муниципальные контейнерные площадки.

В Перми открыто 8 пунктов приема автопокрышек Паблик «Пермь Первая», «ВКонтакте»