05 июня 2022
04 июня 2022

Пермякам рассказали, куда можно сдать старые автопокрышки

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка территории от отработанных автомобильных шин. Магнитогорск, покрышка автомобильная, экология
Выбрасывать старые автопокрышки на придомовые территории запрещено Фото:

В Перми принимают на переработку старые автомобильные шины. Всего на территории города расположены восемь пунктов приема автопокрышек, сообщается в аккаунте мэрии Перми в соцсети «ВКонтакте».

«Покрышки относятся к отходам четвертого класса опасности — период их распада составляет около 100 лет, поэтому так важно правильно их утилизировать. Всего на территории города расположено восемь пунктов приема старых автомобильных покрышек», — отмечают в администрации города.

Сдать старые атопокрышки в пункты приема можно бесплатно. Городские власти напоминают, что по существующим правилам утилизации их запрещено выбрасывать на придомовые и муниципальные контейнерные площадки.

В Перми открыто 8 пунктов приема автопокрышек

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В Перми принимают на переработку старые автомобильные шины. Всего на территории города расположены восемь пунктов приема автопокрышек, сообщается в аккаунте мэрии Перми в соцсети «ВКонтакте». «Покрышки относятся к отходам четвертого класса опасности — период их распада составляет около 100 лет, поэтому так важно правильно их утилизировать. Всего на территории города расположено восемь пунктов приема старых автомобильных покрышек», — отмечают в администрации города. Сдать старые атопокрышки в пункты приема можно бесплатно. Городские власти напоминают, что по существующим правилам утилизации их запрещено выбрасывать на придомовые и муниципальные контейнерные площадки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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