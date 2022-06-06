В свердловском детдоме устроили скандал из-за вакцинации от COVID

06 июня 2022 в 19:25 Размер текста - 17 +

Горожане пожаловались, что в детдоме Алапаевска планируется вакцинация воспитанников от коронавируса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Жители Алапаевска (Свердловская область) возмущены тем, что в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних (ГКУ СРЦН) 8 июня будет проводиться вакцинация детей от COVID-19. По мнению горожан, вакцинация детей является нарушением законодательства в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили читатели URA.RU на условиях анонимности. «Подтвердилась информация о том, что в детском доме города Алапаевска, расположенном на улице Клубной, 22, вакцинировать детей от COVID-19 будут уже 8 июня. Тут налицо массовое нарушение законодательства в отношении несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей», — считает собеседница агентства. По словам другой неравнодушной горожанки, данных о приказе на вакцинацию при этом нет никаких. «Кто конкретно издал приказ о вакцинации детей в этом детском доме, непонятно. Также неизвестно, какой именно препарат завезен в детский дом», — рассказала она. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в управление образования администрации Алапаевска. На звонок журналиста никто не ответил. Агентство попыталось связаться с руководством детского дома, но на звонок корреспондента также никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что вторая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» поступит в Свердловскую область в ближайшие дни. Первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник M» прибыла в регион в январе 2022-го. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители Алапаевска (Свердловская область) возмущены тем, что в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних (ГКУ СРЦН) 8 июня будет проводиться вакцинация детей от COVID-19. По мнению горожан, вакцинация детей является нарушением законодательства в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили читатели URA.RU на условиях анонимности. «Подтвердилась информация о том, что в детском доме города Алапаевска, расположенном на улице Клубной, 22, вакцинировать детей от COVID-19 будут уже 8 июня. Тут налицо массовое нарушение законодательства в отношении несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей», — считает собеседница агентства. По словам другой неравнодушной горожанки, данных о приказе на вакцинацию при этом нет никаких. «Кто конкретно издал приказ о вакцинации детей в этом детском доме, непонятно. Также неизвестно, какой именно препарат завезен в детский дом», — рассказала она. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в управление образования администрации Алапаевска. На звонок журналиста никто не ответил. Агентство попыталось связаться с руководством детского дома, но на звонок корреспондента также никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что вторая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» поступит в Свердловскую область в ближайшие дни. Первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник M» прибыла в регион в январе 2022-го.