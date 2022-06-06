В свердловском детдоме устроили скандал из-за вакцинации от COVID

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Горожане пожаловались, что в детдоме Алапаевска планируется вакцинация воспитанников от коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Жители Алапаевска (Свердловская область) возмущены тем, что в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних (ГКУ СРЦН) 8 июня будет проводиться вакцинация детей от COVID-19. По мнению горожан, вакцинация детей является нарушением законодательства в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили читатели URA.RU на условиях анонимности.

«Подтвердилась информация о том, что в детском доме города Алапаевска, расположенном на улице Клубной, 22, вакцинировать детей от COVID-19 будут уже 8 июня. Тут налицо массовое нарушение законодательства в отношении несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей», — считает собеседница агентства.

По словам другой неравнодушной горожанки, данных о приказе на вакцинацию при этом нет никаких. «Кто конкретно издал приказ о вакцинации детей в этом детском доме, непонятно. Также неизвестно, какой именно препарат завезен в детский дом», — рассказала она.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в управление образования администрации Алапаевска. На звонок журналиста никто не ответил. Агентство попыталось связаться с руководством детского дома, но на звонок корреспондента также никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что вторая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» поступит в Свердловскую область в ближайшие дни. Первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник M» прибыла в регион в январе 2022-го.

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Жители Алапаевска (Свердловская область) возмущены тем, что в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних (ГКУ СРЦН) 8 июня будет проводиться вакцинация детей от COVID-19. По мнению горожан, вакцинация детей является нарушением законодательства в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили читатели URA.RU на условиях анонимности. «Подтвердилась информация о том, что в детском доме города Алапаевска, расположенном на улице Клубной, 22, вакцинировать детей от COVID-19 будут уже 8 июня. Тут налицо массовое нарушение законодательства в отношении несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей», — считает собеседница агентства. По словам другой неравнодушной горожанки, данных о приказе на вакцинацию при этом нет никаких. «Кто конкретно издал приказ о вакцинации детей в этом детском доме, непонятно. Также неизвестно, какой именно препарат завезен в детский дом», — рассказала она. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в управление образования администрации Алапаевска. На звонок журналиста никто не ответил. Агентство попыталось связаться с руководством детского дома, но на звонок корреспондента также никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что вторая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» поступит в Свердловскую область в ближайшие дни. Первая партия вакцины от коронавируса для подростков «Спутник M» прибыла в регион в январе 2022-го.
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