Адвокат осужденного в США россиянина Бута предрек его обмен

Состояние здоровья Виктора Бута заметно ухудшилось в тюрьме, сообщил адвокат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Соединенным штатам неизбежно придется обменяют отбывающего тюремное заключение в США российского предпринимателя Виктора Бута. Об этом заявил адвокат россиянина Стив Зиссу. По его сведениям, состояние заключенного ощутимо ухудшилось: он страдает от бактериальной инфекции.

«Считаю, что люди в США наконец начинают осознавать: Виктор Бут, независимо от того, является или нет правдой то, что о нем говорили, будет вскоре освобожден, поэтому давайте попытаемся обменять его на какого-то американца, содержащегося под стражей в России. И в последнее время у нас появляется намного больше надежды на то, что люди в США будут реалистично настроены в данном деле. Мы пытаемся поддерживать дух Аллы, его жены, заверяя ее в том, что, по моему мнению, это практически неизбежно вскоре», — заявил Зиссу в беседе с ТАСС.

По словам адвоката, американское правительство не предприняло мер для того, чтобы оказать медицинскую помощь Буту в связи с его бактериальным заболеванием. «Он просит, и мы просим, чтобы его осмотрел врач, способный поставить ему диагноз и назначить правильное лечение. А этого не происходит уже в течение [нескольких] недель», — добавил собеседник агентства.

Российский предприниматель Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году в результате провокации спецслужб США. Против него возбудили уголовное дело за якобы продажу оружия запрещенной в Штатах террористической организации. Позже россиянина приговорили к 25 годам тюрьмы. В СМИ появлялась информация о том, что предпринимателя хотят обменять на баскетболистку и олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер. Спортсменка была задержана за контрабанду наркотиков в аэропорту Москвы.

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