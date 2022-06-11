Адвокат осужденного в США россиянина Бута предрек его обмен

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, заключенные, колония, решетка, обвиняемый, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, судебный процесс, судебное дело
Состояние здоровья Виктора Бута заметно ухудшилось в тюрьме, сообщил адвокат Фото:

Соединенным штатам неизбежно придется обменяют отбывающего тюремное заключение в США российского предпринимателя Виктора Бута. Об этом заявил адвокат россиянина Стив Зиссу. По его сведениям, состояние заключенного ощутимо ухудшилось: он страдает от бактериальной инфекции.

«Считаю, что люди в США наконец начинают осознавать: Виктор Бут, независимо от того, является или нет правдой то, что о нем говорили, будет вскоре освобожден, поэтому давайте попытаемся обменять его на какого-то американца, содержащегося под стражей в России. И в последнее время у нас появляется намного больше надежды на то, что люди в США будут реалистично настроены в данном деле. Мы пытаемся поддерживать дух Аллы, его жены, заверяя ее в том, что, по моему мнению, это практически неизбежно вскоре», — заявил Зиссу в беседе с ТАСС.

По словам адвоката, американское правительство не предприняло мер для того, чтобы оказать медицинскую помощь Буту в связи с его бактериальным заболеванием. «Он просит, и мы просим, чтобы его осмотрел врач, способный поставить ему диагноз и назначить правильное лечение. А этого не происходит уже в течение [нескольких] недель», — добавил собеседник агентства.

Российский предприниматель Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году в результате провокации спецслужб США. Против него возбудили уголовное дело за якобы продажу оружия запрещенной в Штатах террористической организации. Позже россиянина приговорили к 25 годам тюрьмы. В СМИ появлялась информация о том, что предпринимателя хотят обменять на баскетболистку и олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер. Спортсменка была задержана за контрабанду наркотиков в аэропорту Москвы.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Соединенным штатам неизбежно придется обменяют отбывающего тюремное заключение в США российского предпринимателя Виктора Бута. Об этом заявил адвокат россиянина Стив Зиссу. По его сведениям, состояние заключенного ощутимо ухудшилось: он страдает от бактериальной инфекции. «Считаю, что люди в США наконец начинают осознавать: Виктор Бут, независимо от того, является или нет правдой то, что о нем говорили, будет вскоре освобожден, поэтому давайте попытаемся обменять его на какого-то американца, содержащегося под стражей в России. И в последнее время у нас появляется намного больше надежды на то, что люди в США будут реалистично настроены в данном деле. Мы пытаемся поддерживать дух Аллы, его жены, заверяя ее в том, что, по моему мнению, это практически неизбежно вскоре», — заявил Зиссу в беседе с ТАСС. По словам адвоката, американское правительство не предприняло мер для того, чтобы оказать медицинскую помощь Буту в связи с его бактериальным заболеванием. «Он просит, и мы просим, чтобы его осмотрел врач, способный поставить ему диагноз и назначить правильное лечение. А этого не происходит уже в течение [нескольких] недель», — добавил собеседник агентства. Российский предприниматель Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году в результате провокации спецслужб США. Против него возбудили уголовное дело за якобы продажу оружия запрещенной в Штатах террористической организации. Позже россиянина приговорили к 25 годам тюрьмы. В СМИ появлялась информация о том, что предпринимателя хотят обменять на баскетболистку и олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер. Спортсменка была задержана за контрабанду наркотиков в аэропорту Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...