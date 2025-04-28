Экономист озвучил, почему IKEA будет трудно вернуться в Россию

Шведская торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России, однако по возвращении в страну ее ждет выплата по исковому заявлению. В частности, в апреле Росприроднадзор подал иск к бывшей дочерней компании IKEA на сумму 110 млн рублей. Об этом сообщил президент Центра развития региональной политики (ЦРРП), политолог Илья Гращенков.
«Отмечается, что в апреле Росприроднадзор подал иск на 110 млн рублей к ООО „Торг“ — бывшей структуре IKEA. После ухода ритейлера из России именно этому юридическому лицу перешло все имущество, в том числе основной склад в Есипово. Сумма иска — размер экологического сбора, который IKEA должна была выплатить в 2023 году. Таким образом, камбэк, если такой и случится, окажется довольно дорогим», — написал Гращенков в своем telegram-канале.
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