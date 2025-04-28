Балицкий заявил о рассылке от его имени фейков «проукраинскими провокаторами»

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что мошенники и «проукраинские провокаторы» делают от его имени фейковую рассылку пользователям в мессенджере Telegram. Он отметил, что не занимается подобным, а также попросил жителей региона доверять только официальным источникам информации.
«Проукраинские провокаторы и всякого рода мошенники не оставляют попыток ввести в заблуждение, множат фейки и ложную информацию. У меня существует единственный официальный telegram-канал, я не рассылаю сообщений пользователям», — написал Балицкий в telegram-канале. Он попросил запорожцев доверять только официальной и проверенной информации.
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