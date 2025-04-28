Балицкий заявил о рассылке от его имени фейков «проукраинскими провокаторами»

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Евгений Балицкий предупредил жителей Запорожья о мошенниках, использующих его имя
Евгений Балицкий предупредил жителей Запорожья о мошенниках, использующих его имя Фото:

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что мошенники и «проукраинские провокаторы» делают от его имени фейковую рассылку пользователям в мессенджере Telegram. Он отметил, что не занимается подобным, а также попросил жителей региона доверять только официальным источникам информации. 

«Проукраинские провокаторы и всякого рода мошенники не оставляют попыток ввести в заблуждение, множат фейки и ложную информацию. У меня существует единственный официальный telegram-канал, я не рассылаю сообщений пользователям», — написал Балицкий в telegram-канале. Он попросил запорожцев доверять только официальной и проверенной информации. 

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что мошенники и «проукраинские провокаторы» делают от его имени фейковую рассылку пользователям в мессенджере Telegram. Он отметил, что не занимается подобным, а также попросил жителей региона доверять только официальным источникам информации.  «Проукраинские провокаторы и всякого рода мошенники не оставляют попыток ввести в заблуждение, множат фейки и ложную информацию. У меня существует единственный официальный telegram-канал, я не рассылаю сообщений пользователям», — написал Балицкий в telegram-канале. Он попросил запорожцев доверять только официальной и проверенной информации. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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