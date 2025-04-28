В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения

В регионе введены ограничения на полеты
План «Ковер» введен в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Росавиации.
«Временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Нижний Новгород», — сообщается в telegram-канале Росавиации. Данное решение принято для обеспечения безопаности полетов.
Ранее ограничения были введены в Пулково. Там их уже отменили. Регион атаковали дроны ВСУ.
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