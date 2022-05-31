Пушилин сообщил, что у ДНР появился собственный флот. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Денис Пушилин сообщил, что часть украинских судов перейдет ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У Донецкой народной республике (ДНР) появился собственный флот. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин.

По словам Пушилина, в мариупольском порту обследовано с целью разминирования 18 причалов и 32 судна. «Сегодня 2500 тонн рулонов горячекатаного листа вышли из Мариупольского порта, судно направилось в Ростов», — написал Пушилин в своем telegram-канале.

По словам Пушилина, для осуществления такого «амбициозного плана» проделали большую работу специалисты республики и РФ. Часть судов в мариупольском порту перейдут под юрисдикцию ДНР, сообщает «Национальная служба новостей».

Украина потеряла выход к Азовскому морю после того, как Россия освободила Мариуполь в ходе спецоперации. В Минобороны РФ сообщали, что силы военно-морского флота устранили минную опасность в порту Мариуполя. Российские военные ежедневно открывают гуманитарные коридоры для выхода зарубежных судов из заблокированных портов на Азовском и Черном морях, пишет RT. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

У Донецкой народной республике (ДНР) появился собственный флот. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин. По словам Пушилина, в мариупольском порту обследовано с целью разминирования 18 причалов и 32 судна. «Сегодня 2500 тонн рулонов горячекатаного листа вышли из Мариупольского порта, судно направилось в Ростов», — написал Пушилин в своем telegram-канале. По словам Пушилина, для осуществления такого «амбициозного плана» проделали большую работу специалисты республики и РФ. Часть судов в мариупольском порту перейдут под юрисдикцию ДНР, сообщает «Национальная служба новостей». Украина потеряла выход к Азовскому морю после того, как Россия освободила Мариуполь в ходе спецоперации. В Минобороны РФ сообщали, что силы военно-морского флота устранили минную опасность в порту Мариуполя. Российские военные ежедневно открывают гуманитарные коридоры для выхода зарубежных судов из заблокированных портов на Азовском и Черном морях, пишет RT. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...