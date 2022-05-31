Денис Пушилин сообщил, что часть украинских судов перейдет ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

У Донецкой народной республике (ДНР) появился собственный флот. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин.

По словам Пушилина, в мариупольском порту обследовано с целью разминирования 18 причалов и 32 судна. «Сегодня 2500 тонн рулонов горячекатаного листа вышли из Мариупольского порта, судно направилось в Ростов», — написал Пушилин в своем telegram-канале.

По словам Пушилина, для осуществления такого «амбициозного плана» проделали большую работу специалисты республики и РФ. Часть судов в мариупольском порту перейдут под юрисдикцию ДНР, сообщает «Национальная служба новостей».

Украина потеряла выход к Азовскому морю после того, как Россия освободила Мариуполь в ходе спецоперации. В Минобороны РФ сообщали, что силы военно-морского флота устранили минную опасность в порту Мариуполя. Российские военные ежедневно открывают гуманитарные коридоры для выхода зарубежных судов из заблокированных портов на Азовском и Черном морях, пишет RT. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса.

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