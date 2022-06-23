23 июня 2022

В Тюменской области начался сбор первой земляники. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов в СНТ Березка. Екатеринбург, садовая земляника
Первые ягоды земляники появились в Тюменской области Фото:

В Тюменской области появились первые ягоды земляники. Местная жительница поделилась фото и видео в социальных сетях.

«Сегодняшняя поездка в лес, до дождя успели. Земляники в этом году будет много, первые ягодки — гастрономический оргазм», — написала пост Ольга К. в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» соцсети «ВКонтакте», прикрепив фото и видео к записи.

В комментариях под постом автор публикации отмечает, что земляники еще мало. «Земляника на открытом участке без высокой травы. А так мало еще. Рановато», — добавила женщина.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области начался сезон сбора грибов. Так, некоторые жители стали делиться фотографиями урожая в социальных сетях. Кроме того, Ишимский район стал одним из самых грибных в регионе.

Первый сбор земляники в Тюменской области
Фото:
Неспелая земляника
Фото:

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В Тюменской области появились первые ягоды земляники. Местная жительница поделилась фото и видео в социальных сетях. «Сегодняшняя поездка в лес, до дождя успели. Земляники в этом году будет много, первые ягодки — гастрономический оргазм», — написала пост Ольга К. в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» соцсети «ВКонтакте», прикрепив фото и видео к записи. В комментариях под постом автор публикации отмечает, что земляники еще мало. «Земляника на открытом участке без высокой травы. А так мало еще. Рановато», — добавила женщина. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области начался сезон сбора грибов. Так, некоторые жители стали делиться фотографиями урожая в социальных сетях. Кроме того, Ишимский район стал одним из самых грибных в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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