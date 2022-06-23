Первые ягоды земляники появились в Тюменской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области появились первые ягоды земляники. Местная жительница поделилась фото и видео в социальных сетях.

«Сегодняшняя поездка в лес, до дождя успели. Земляники в этом году будет много, первые ягодки — гастрономический оргазм», — написала пост Ольга К. в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» соцсети «ВКонтакте», прикрепив фото и видео к записи.

В комментариях под постом автор публикации отмечает, что земляники еще мало. «Земляника на открытом участке без высокой травы. А так мало еще. Рановато», — добавила женщина.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области начался сезон сбора грибов. Так, некоторые жители стали делиться фотографиями урожая в социальных сетях. Кроме того, Ишимский район стал одним из самых грибных в регионе.

Первый сбор земляники в Тюменской области Фото: Ольга К. в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте»

Неспелая земляника Фото: Ольга К. в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте»