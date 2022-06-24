В Тобольске продают использованный гроб за 1000 рублей (архивное фото)
В Тюменской области в Тобольске продают использованный гроб. Объявление опубликовано на площадке Avito. Продавец просит за товар 1000 рублей.
«Гроб б/у, самовывоз. 1000 рублей за услугу», — говорится в объявлении. Необычный товар местные жители обсудили в группе «ЧС Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». «Выгодное предложение», — прокомментировала пользовательница Ксения Федотова. «Смертельно низкая цена», — отметил тоболяк Алексей Абрамов. «Кто-то передумал?», — написала Юлия Новик.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают куски челябинского метеорита. Продавец оценил их стоимость в 40 миллионов рублей.
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