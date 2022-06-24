24 июня 2022
23 июня 2022

В Тюменской области продают использованный гроб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, носилки, похоронные венки, гроб
В Тобольске продают использованный гроб за 1000 рублей (архивное фото) Фото:

В Тюменской области в Тобольске продают использованный гроб. Объявление опубликовано на площадке Avito. Продавец просит за товар 1000 рублей.

«Гроб б/у, самовывоз. 1000 рублей за услугу», — говорится в объявлении. Необычный товар местные жители обсудили в группе «ЧС Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». «Выгодное предложение», — прокомментировала пользовательница Ксения Федотова. «Смертельно низкая цена», — отметил тоболяк Алексей Абрамов. «Кто-то передумал?», — написала Юлия Новик.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают куски челябинского метеорита. Продавец оценил их стоимость в 40 миллионов рублей.

Фото:

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В Тюменской области в Тобольске продают использованный гроб. Объявление опубликовано на площадке Avito. Продавец просит за товар 1000 рублей. «Гроб б/у, самовывоз. 1000 рублей за услугу», — говорится в объявлении. Необычный товар местные жители обсудили в группе «ЧС Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». «Выгодное предложение», — прокомментировала пользовательница Ксения Федотова. «Смертельно низкая цена», — отметил тоболяк Алексей Абрамов. «Кто-то передумал?», — написала Юлия Новик. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают куски челябинского метеорита. Продавец оценил их стоимость в 40 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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