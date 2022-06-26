Умер легендарный инженер тюменской энергетики

26 июня 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Бывший главный инженер «Тюменьэнерго» Игорь Давидовский умер Фото: Владимир Андреев © URA.RU Умер бывший главный инженер компании «Тюменьэнерго» Игорь Давидовский. О гибели легендарного для отрасли профессионала сообщил предприниматель и бывший генеральный директор ОАО «Тюменьэнерго» Артем Биков. О смерти Давидовского также рассказала экс-заместитель генерального директора компании «Тюменьэнерго» Наталья Федотова. «Мне очень жаль Игоря Александровича, я помню его. Это легендарный человек. Я была председателем совета молодых специалистов в компании, а он, как главный инженер, курировал всю работу с молодежью, поддерживал и вдохновлял. Он был удивительно светлым человеком, совершенно неординарная личность. Это такие люди, которых нельзя называть старыми. Человек с безграничным интеллектом», — сообщила Наталья Федотова. АО «Тюменьэнерго» является дочерним предприятием ПАО «Россети». Компания является одной из крупнейших в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Она обслуживает Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО. Головной офис «Тюменьэнерго» находится в Сургуте. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Умер бывший главный инженер компании «Тюменьэнерго» Игорь Давидовский. О гибели легендарного для отрасли профессионала сообщил предприниматель и бывший генеральный директор ОАО «Тюменьэнерго» Артем Биков. О смерти Давидовского также рассказала экс-заместитель генерального директора компании «Тюменьэнерго» Наталья Федотова. «Мне очень жаль Игоря Александровича, я помню его. Это легендарный человек. Я была председателем совета молодых специалистов в компании, а он, как главный инженер, курировал всю работу с молодежью, поддерживал и вдохновлял. Он был удивительно светлым человеком, совершенно неординарная личность. Это такие люди, которых нельзя называть старыми. Человек с безграничным интеллектом», — сообщила Наталья Федотова. АО «Тюменьэнерго» является дочерним предприятием ПАО «Россети». Компания является одной из крупнейших в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Она обслуживает Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО. Головной офис «Тюменьэнерго» находится в Сургуте.