Мэрия написала претензию подрядчику после проверок ФСБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Тугулымского городского округа (Свердловская область) написала подрядчику, проводившему дорожные ремонты, письмо-претензию. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии города. Ранее ФСБ провела проверку после публикации URA.RU о ямах на участках дороги, которые ремонтировались полгода назад.

«Требуем незамедлительно приступить к выполнению работ, предусмотренных локально-сметным расчетом, а также, требуем устранить недостатки, выявленные в процессе эксплуатации дороги ул. Ленина, производство работ которых велось в 2021 году (устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, санация трещин в асфальтобетонном покрытии», — говорится в претензии, написанной мэрией. Подрядчиком выступает ООО «Альтернатива».

В претензии говорится, что «Альтернатива» не выполнила устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, а также не уложила стальные водопроводные трубы с гидравлическим испытанием диаметром: 125 мм. «Администрация Тугулымского района потратила на дорожные работы по улице Ленина около 1,7 миллионов рублей. «По актам работ, должны были положить слой 2500 м², а по факту сделали 1400 м². 1100 м² не положили вообще. Сэкономили около миллиона рублей», — сообщал инсайдер URA.RU.

Мэр Тугулыма Николай Черепанов утверждал, что подряд по ремонту дорог рассчитан на два года. «В прошлом году он [подрядчик] занимался первым этапом ремонтных дорог, а в этом вторым. Второй этап еще не завершен», — уточнял Черепанов в разговоре с URA.RU.

Он отмечал, что у обысков ФСБ в администрации есть плюс — если служба выявит нарушения со стороны подрядчика,то мэрия сможет использовать результаты экспертизы. «Вопросов то всегда много. Пожалуйста, конечно, пусть разбираются, смотрят. Нам это может только помочь», — говорил он.

Фото: источник URA.RU

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