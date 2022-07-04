Путин поручил чиновникам отдавать дорогие подарки государству

Президент РФ Владимир Путин распорядился, чтобы российские чиновники передавали в Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ (Гохран) подарки госслужащим, изготовленные из драгоценных металлов или драгоценных камней, на которые не поступило заявок о выкупе. Документ об этом содержится на официальном интернет-портале правовой информации.
«Внести изменения в распоряжение от 29 мая 2015 года. О порядке уведомления лицами, замещающими отдельные государственные должности РФ, о получении подарка в связи с официальными мероприятиями. Внести новый пункт, касающийся подарков из драгоценных камней и металлов», — говорится в тексте приказа.
Сам документ подписан 4 июля этого года. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
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