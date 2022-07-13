Кириенко посетил два ключевых для спецоперации города в ЛНР

13 июля 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

В Северодонецк и Лисичанск приехал замглавы администрации президента России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Северодонецк и Лисичанск. Именно с их освобождением ЛНР вернула полный контроль над своей территорией, сообщил журналист Владимир Соловьев. «Первый замглавы Администрации президента России вместе с мэром Северодонецка Николаем Моргуновым и руководством Лисичанска обсудили первоочередные планы по восстановлению разрушенной инфраструктуры, а также возвращению к мирной жизни», — написал Соловьев в авторском telegram-канале. Журналист отметил, что именно с освобождением этих регионов Луганская народная республика вернула полный контроль над своей территорией и границей. Над Северодонецком и Лисичанском взяли шефство российские регионы, напомнил Соловьев. «Они уже закреплены, их представители прибудут в ближайшие дни», — добавил журналист. Союзные силы Луганской народной республики и РФ полностью освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино 25 июня. 2 июля боевики ВСУ покинули и Лисичанск. На следующий день министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что Луганская народная республика полностью освобождена от украинских националистов. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что таким образом республика была восстановлена в своих исторических границах в ходе специальной операции РФ по демилитаризации Украины.

Замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Северодонецк и Лисичанск. Именно с их освобождением ЛНР вернула полный контроль над своей территорией, сообщил журналист Владимир Соловьев. «Первый замглавы Администрации президента России вместе с мэром Северодонецка Николаем Моргуновым и руководством Лисичанска обсудили первоочередные планы по восстановлению разрушенной инфраструктуры, а также возвращению к мирной жизни», — написал Соловьев в авторском telegram-канале. Журналист отметил, что именно с освобождением этих регионов Луганская народная республика вернула полный контроль над своей территорией и границей. Над Северодонецком и Лисичанском взяли шефство российские регионы, напомнил Соловьев. «Они уже закреплены, их представители прибудут в ближайшие дни», — добавил журналист. Союзные силы Луганской народной республики и РФ полностью освободили Северодонецк, Боровское, Вороново и Сиротино 25 июня. 2 июля боевики ВСУ покинули и Лисичанск. На следующий день министр обороны РФ Сергей Шойгу в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что Луганская народная республика полностью освобождена от украинских националистов. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что таким образом республика была восстановлена в своих исторических границах в ходе специальной операции РФ по демилитаризации Украины.