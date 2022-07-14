СК вскрыл новый эпизод изнасилования девочки в челябинской школе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту изнасилования 12-летней девочки в коррекционной школе-интернате в Челябинске. Ранее речь шла о совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера со стороны четырех мальчиков в возрасте от 13-ти до 15-ти лет, обучающихся в этом же заведении, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.
«В ходе расследования установлено, что в январе этого девочка была подвергнута сексуальному насилию со стороны четырех подростков. При этом к уголовной ответственности будет привлечен лишь один из них — 15-летний ученик седьмого класса. Трое его друзей в силу возраста и иных причин не являются субъектами преступления по ст. 132 и 131 УК РФ», — рассказал источник.
В результате в отношении 15-летнего мальчика 12 июля возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование лица, не достигшего 14-ти лет). В пресс-службе СУ СКР области информацию не комментируют.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту изнасилования 12-летней девочки в коррекционной школе-интернате в Челябинске. Ранее речь шла о совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера со стороны четырех мальчиков в возрасте от 13-ти до 15-ти лет, обучающихся в этом же заведении, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «В ходе расследования установлено, что в январе этого девочка была подвергнута сексуальному насилию со стороны четырех подростков. При этом к уголовной ответственности будет привлечен лишь один из них — 15-летний ученик седьмого класса. Трое его друзей в силу возраста и иных причин не являются субъектами преступления по ст. 132 и 131 УК РФ», — рассказал источник. В результате в отношении 15-летнего мальчика 12 июля возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование лица, не достигшего 14-ти лет). В пресс-службе СУ СКР области информацию не комментируют. О насилии над дочерью весной этого года рассказала мама девочки. По ее словам, школьницу насиловали четыре мальчика в туалете учебного заведения. Все дети имеют особенности в развитии. Мама девочки просила наказать педагогов, которые не досмотрели за детьми.