Курганцев возмутил грузовик из ХМАО на пляже с детьми. Видео

19 июля 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

Возмущенный курганец заснял на видео мойку КАМАЗа на озере, где купаются маленькие дети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Щучанского района Курганской области возмутились мойкой КАМАЗа с югорскими номерами на озере, где купаются дети. Соответствующее видео опубликовано в группе «Шадринск — регион 45» в соцсети «ВКонтакте». «Вот машина, вот товарищ с ведром, моет КАМАЗ в пяти метрах возле озера. Ему все можно, бурильщику <…> У меня здесь внуки купаются, внучке полтора года. Ты бы вон там остановился, я сюда на легковой машине не поехал, вдалеке оставил», — говорит недовольный житель села Медведское. Курганцам не понравилось, что водитель КАМАЗа с номерами 186 региона (Ханты-Мансийский автономный округ) смывает грязь с колес прямо на берегу озера. По мнению автора видео, машинное масло и дизельное топливо загрязняют пляж, где купаются маленькие дети. URA.RU обратилось за комментарием к администрации Медведского сельсовета, чтобы узнать, разрешено ли купание в данном месте. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что курганцы поделились малоизвестными местами для пляжного отдыха в регионе. В списке оказались Орловское водохранилище, озера Горькое-Птичанское и Медвежье в Шумихинском районе, а также озеро Шамеля (Сафакулевский район) и Северное (Кетовский районе). Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Жители Щучанского района Курганской области возмутились мойкой КАМАЗа с югорскими номерами на озере, где купаются дети. Соответствующее видео опубликовано в группе «Шадринск — регион 45» в соцсети «ВКонтакте». «Вот машина, вот товарищ с ведром, моет КАМАЗ в пяти метрах возле озера. Ему все можно, бурильщику <…> У меня здесь внуки купаются, внучке полтора года. Ты бы вон там остановился, я сюда на легковой машине не поехал, вдалеке оставил», — говорит недовольный житель села Медведское. Курганцам не понравилось, что водитель КАМАЗа с номерами 186 региона (Ханты-Мансийский автономный округ) смывает грязь с колес прямо на берегу озера. По мнению автора видео, машинное масло и дизельное топливо загрязняют пляж, где купаются маленькие дети. URA.RU обратилось за комментарием к администрации Медведского сельсовета, чтобы узнать, разрешено ли купание в данном месте. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что курганцы поделились малоизвестными местами для пляжного отдыха в регионе. В списке оказались Орловское водохранилище, озера Горькое-Птичанское и Медвежье в Шумихинском районе, а также озеро Шамеля (Сафакулевский район) и Северное (Кетовский районе).