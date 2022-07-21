21 июля 2022

Аксенов: новые улицы в Крыму назовут в честь героев спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, аксенов сергей
Память о героях, погибших в ходе спецоперации, будут увековечивать в названиях новых улиц Крыма, заявил Сергей Аксенов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В честь крымчан, погибших в ходе спецоперации на Украине, будут называть новые улицы и скверы. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Память о крымчанах, погибших в ходе специальной военной операции, нужно увековечивать в названиях новых улиц, скверов республики», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Такое решение была принято в результате совещания главы Крыма с администрацией городского округа Евпатория.

Ранее Сергей Аксенов предрек возвращение России к историческим границам. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ отдал президент РФ Владимир Путин. Глава государства сообщил, что ее ключевая задача — защитить мирных граждан Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью РФ.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

В честь крымчан, погибших в ходе спецоперации на Украине, будут называть новые улицы и скверы. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. «Память о крымчанах, погибших в ходе специальной военной операции, нужно увековечивать в названиях новых улиц, скверов республики», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Такое решение была принято в результате совещания главы Крыма с администрацией городского округа Евпатория. Ранее Сергей Аксенов предрек возвращение России к историческим границам. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ отдал президент РФ Владимир Путин. Глава государства сообщил, что ее ключевая задача — защитить мирных граждан Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...