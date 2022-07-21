Аксенов: новые улицы в Крыму назовут в честь героев спецоперации

В честь крымчан, погибших в ходе спецоперации на Украине, будут называть новые улицы и скверы. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«Память о крымчанах, погибших в ходе специальной военной операции, нужно увековечивать в названиях новых улиц, скверов республики», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Такое решение была принято в результате совещания главы Крыма с администрацией городского округа Евпатория.
Ранее Сергей Аксенов предрек возвращение России к историческим границам. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ отдал президент РФ Владимир Путин. Глава государства сообщил, что ее ключевая задача — защитить мирных граждан Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью РФ.
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В честь крымчан, погибших в ходе спецоперации на Украине, будут называть новые улицы и скверы. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. «Память о крымчанах, погибших в ходе специальной военной операции, нужно увековечивать в названиях новых улиц, скверов республики», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Такое решение была принято в результате совещания главы Крыма с администрацией городского округа Евпатория. Ранее Сергей Аксенов предрек возвращение России к историческим границам. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ отдал президент РФ Владимир Путин. Глава государства сообщил, что ее ключевая задача — защитить мирных граждан Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью РФ.