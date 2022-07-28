Лисовский на Камчатке обсудил закон о цифровой маркировке икры

Лисовский: до сих пор не проработан механизм контроля за провозом икры более 10 кг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский в рамках рабочей поездки в составе делегации посетил Камчатский край. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале.

«Главная цель визита — обсуждение реализации Федерального закона „О проведении на территории Камчатского края эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб непромышленного изготовления“, одним из авторов которого я являюсь», — написал Лисовский. Суть данного закона заключается в проведении эксперимента по ограничению вывоза с Камчатки более 10 кг красной икры в личном багаже авиационным транспортом.

Вторая цель поездки — обсуждение возможных форм поддержки (субсидий) правительства РФ по введению новых технологий на профильных предприятиях при введении маркировки красной икры. Кроме того был поднят вопрос о способе борьбы с контрафактом.

По информации Россельхознадзора, ежегодный объем перевозимой в личном багаже пассажиров икры превышает 500 тонн. Исходя из имеющихся данным, можно сделать вывод, что браконьерами каждый год уничтожается более 15 тысяч тонн сырца лососей. Ежегодный ущерб стране превышает 15 млрд рублей.

О том, что в России хотят ввести цифровую маркировку икры лососевых и осетровых пород рыб, URA.RU писало ранее. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края. По мнению руководителя группы компаний «Русский икорный дом» Александра Новикова, такое решение приведет к повышению цен на продукт. Предположительно, закон должен вступить в силу в ноябре текущего года.