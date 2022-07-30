Экс-чиновник Пентагона: Эрдоган достоин Нобелевской премии мира

31 июля 2022 в 08:25 Размер текста - 17 +

Соглашение по зерну было триумфом Реджепа Тайипа Эрдогана, считает бывший чиновник Пентагона Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заслуживает Нобелевскую премию мира за сделку с Россией и Украиной по экспорту украинского зерна через Черное море. Об этом заявил бывший замминистра обороны США (Пентагон) Дов Закхейм. «Внешняя политика Эрдогана может быть агрессивной и непоследовательной, но сделка стала возможной только потому, что ему удалось сохранить хорошие отношения с двумя сторонами конфликта. Его авторитарная внутренняя политика делает маловероятным, что либеральный норвежский Нобелевский комитет уделит ему много внимания, но, безусловно, Эрдоган заслуживает, по крайней мере, номинации на Нобелевскую премию мира», — написал Закхейм для американского издания The Hill. Он назвал соглашение по зерну большим триумфом Эрдогана и отметил, что этот договор спасает жизни. Зерно не могли вывезти из Украины из-за заминированных вод Черного моря. Из-за этого была угроза продовольственного кризиса. Турция и Россия заключили договор о транспортировке зерна через Черное море при свидетельстве генсека ООН, аналогичный документ подписала Украина. Зерно вывезут в ближайшее время, заявлял ранее Эрдоган. С Украины планируют вывезти около 23 миллионов тонн зерна, передает RT заявление ООН.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заслуживает Нобелевскую премию мира за сделку с Россией и Украиной по экспорту украинского зерна через Черное море. Об этом заявил бывший замминистра обороны США (Пентагон) Дов Закхейм. «Внешняя политика Эрдогана может быть агрессивной и непоследовательной, но сделка стала возможной только потому, что ему удалось сохранить хорошие отношения с двумя сторонами конфликта. Его авторитарная внутренняя политика делает маловероятным, что либеральный норвежский Нобелевский комитет уделит ему много внимания, но, безусловно, Эрдоган заслуживает, по крайней мере, номинации на Нобелевскую премию мира», — написал Закхейм для американского издания The Hill. Он назвал соглашение по зерну большим триумфом Эрдогана и отметил, что этот договор спасает жизни. Зерно не могли вывезти из Украины из-за заминированных вод Черного моря. Из-за этого была угроза продовольственного кризиса. Турция и Россия заключили договор о транспортировке зерна через Черное море при свидетельстве генсека ООН, аналогичный документ подписала Украина. Зерно вывезут в ближайшее время, заявлял ранее Эрдоган. С Украины планируют вывезти около 23 миллионов тонн зерна, передает RT заявление ООН.