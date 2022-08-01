Жительницу пермской деревни обвиняют в полсотни преступлений

Женщину обвиняют в том, что она незаконно обогатилась на 550 тыс. рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В поселке Куеда Пермского края полицейские продолжают расследовать уголовное дело в адрес многодетной 32-летней местной жительницы. На сегодня ее обвиняют в совершении уже 55-ти преступлений по двум статьям, связанных с мошенничеством. Женщина ранее была судима, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

«На протяжении 2020−2022 годов женщина, являясь администратором группы в популярной социальной сети в интернете, используя псевдоним, размещала объявления о продаже различных товаров, которыми в действительности не обладала. Денежные средства пользователей, перечисленные за покупки, оставляла себе», — рассказывают в пресс-службе краевого ведомства.

Переписываясь с пользователями соцсетей со всей страны, она убеждала, что готова продать товар и обещала передать его после перевода денег на банковскую карту. На доверчивости собеседников, утверждают следователи, женщина заработала более полумиллиона рублей. В ведомстве добавляют, что подозреваемая жительница поселка нигде не работает, а на иждивении у нее трое малолетних детей. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, расследование дела продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми будут судить банду псевдорожениц. Восемь пермячек обвиняются в мошенничестве при получении маткапитала. Следствие установило 20 эпизодов мошенничества, ущерб от которых составил почти 6 миллионов рублей.