В Челябинске построят дом для детей-сирот и переселенцев

11 августа 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

Проект строительства был одобрен на публичных слушаниях 11 августа 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На северо-востоке Челябинска построят дом для детей-сирот и переселенцев из ветхо-аварийного жилья. Проект площадью 8,1 тысячи квадратных метров с отклонением от предельных параметров был рекомендован к утверждению 11 августа на публичных слушаниях в Доме архитектора, передает корреспондент URA.RU. «Инициатором слушаний выступила компания „Челябстройзаказчик“. Вынесено положительное решение. Проект рекомендован к утверждению», — прозвучало на слушаниях. Десятиэтажный дом 97-й серии, состоящий из пяти блок-секций, будет расположен в границах улиц Хохрякова и Кулибина в Тракторозаводском районе. Объект будут строить в два этапа. После введения здания в эксплуатацию детям-сиротам и переселенцам из ветхо-аварийного жилья предоставят однокомнатные квартиры площадью от 30 до 33 квадратных метров. Также предполагается озеленение и благоустройство придомовой территории: во дворе появятся лавочки и детская площадка с малыми архитектурными формами. Ранее компания «ТрестЮг» бизнесмена Олега Лакницкого подписала с мэрией Челябинска договор о комплексном развитии территории (КРТ). Согласно проекту, в Ленинском районе будут снесены 17 ветхих и аварийных домов и построен новый микрорайон.

На северо-востоке Челябинска построят дом для детей-сирот и переселенцев из ветхо-аварийного жилья. Проект площадью 8,1 тысячи квадратных метров с отклонением от предельных параметров был рекомендован к утверждению 11 августа на публичных слушаниях в Доме архитектора, передает корреспондент URA.RU. «Инициатором слушаний выступила компания „Челябстройзаказчик“. Вынесено положительное решение. Проект рекомендован к утверждению», — прозвучало на слушаниях. Десятиэтажный дом 97-й серии, состоящий из пяти блок-секций, будет расположен в границах улиц Хохрякова и Кулибина в Тракторозаводском районе. Объект будут строить в два этапа. После введения здания в эксплуатацию детям-сиротам и переселенцам из ветхо-аварийного жилья предоставят однокомнатные квартиры площадью от 30 до 33 квадратных метров. Также предполагается озеленение и благоустройство придомовой территории: во дворе появятся лавочки и детская площадка с малыми архитектурными формами. Ранее компания «ТрестЮг» бизнесмена Олега Лакницкого подписала с мэрией Челябинска договор о комплексном развитии территории (КРТ). Согласно проекту, в Ленинском районе будут снесены 17 ветхих и аварийных домов и построен новый микрорайон.