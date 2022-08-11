11 августа 2022

Синоптики рассказали о погоде в выходные в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, виды перми, пермь, соборная площадь, архирейское подворье, вид города с высоты, храм митрофана воронежского
Стало известно, какая погода будет в Пермском крае в выходные Фото:

Синоптики рассказали какая погода ждет пермяков в эти выходные. По данным проекта «Метеоролог и я», жары ждать не стоит.

«В субботу ночью в Пермском крае облачно с прояснениями, днем переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +11…+16°, днем +21…+26° (по северу и востоку +16…+21°). Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с, — говорится на сайте научно-популярного проекта. — В воскресенье ночью в Пермском крае ясно, днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6…+11°, днем +21…+26° (по северу и востоку +16…+21°). Ветер ночью слабый, днем северо-западный 4-9 м/с».

В субботу днем в Перми воздух прогреется до +26, дождей днем не ожидается. В воскресенье будет чуть прохладнее — всего +23, также без осадков.

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Синоптики рассказали какая погода ждет пермяков в эти выходные. По данным проекта «Метеоролог и я», жары ждать не стоит. «В субботу ночью в Пермском крае облачно с прояснениями , днем переменная облачность , местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +11…+16°, днем +21…+26° (по северу и востоку +16…+21°). Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с, — говорится на сайте научно-популярного проекта. — В воскресенье ночью в Пермском крае ясно, днем переменная облачность , без осадков. Температура воздуха ночью +6…+11°, днем +21…+26° (по северу и востоку +16…+21°). Ветер ночью слабый, днем северо-западный 4-9 м/с». В субботу днем в Перми воздух прогреется до +26, дождей днем не ожидается. В воскресенье будет чуть прохладнее — всего +23, также без осадков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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