Синоптики рассказали о погоде в выходные в Пермском крае

Синоптики рассказали какая погода ждет пермяков в эти выходные. По данным проекта «Метеоролог и я», жары ждать не стоит.
«В субботу ночью в Пермском крае облачно с прояснениями, днем переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +11…+16°, днем +21…+26° (по северу и востоку +16…+21°). Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с, — говорится на сайте научно-популярного проекта. — В воскресенье ночью в Пермском крае ясно, днем переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6…+11°, днем +21…+26° (по северу и востоку +16…+21°). Ветер ночью слабый, днем северо-западный 4-9 м/с».
В субботу днем в Перми воздух прогреется до +26, дождей днем не ожидается. В воскресенье будет чуть прохладнее — всего +23, также без осадков.
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