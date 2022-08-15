Куйвашев потратит на победу в выборах в 5 раз больше конкурентов

Избирательный фонд Евгения Куйвашева остается самым большим из всех Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Избирательный фонд свердловского губернатора Евгения Куйвашева, выдвинутого на выборы главы региона от «Единой России», минимум в пять раз больше, чем у конкурентов. По данным областного избиркома, на данный момент бюджет кандидата равен 25 млн рублей.

На втором месте по объему фонда оказался депутат Госдумы и представитель «Новых людей» Александр Демин, зарегистрировавший 5,2 млн рублей. Следом идет вице-спикер заксобрания и кандидат от КПРФ Александр Ивачев с 4,4 млн рублей.

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Андрей Кузнецов внес на счет 3,2 млн рублей. А депутат заксобрания и выдвиженец от ЛДПР Александр Каптюг указал 3 млн рублей. По правилам суммарно каждый из кандидатов официально может потратить не более 50 млн рублей.

Куйвашев считается фаворитом губернаторских выборов, однако у кандидатов-оппозиционеров уже есть план, как помешать сопернику. В ближайшее время действующий глава региона презентует свою программу. Куйвашев рассказывал URA.RU, что в нее, помимо ранее озвученных пунктов, войдет план по развитию городов и сферы дошкольного образования.